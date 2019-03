São Paulo reencontra o Morumbi em duelo decisivo contra o Ituano

Depois de duas partidas no estádio do Pacaembu, diante de Ferroviária e Palmeiras, o São Paulo está de volta ao Morumbi neste domingo, às 16h, para enfrentar o Ituano. É a primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista entre os rivais do Grupo D. A volta será quarta-feira, em Itu.

O retorno ao estádio, que ficou interditado em função dos estragos causados pela chuva no início do mês, pode representar um recomeço simbólico para a equipe. Depois de uma fase de grupos difícil, em que só se classificou na última rodada, com um empate diante do São Caetano, rebaixado, a equipe tricolor quer acreditar na recuperação no mata-mata. "É a chance que nós temos de surpreender. Ninguém acredita em nosso time", afirma Tiago Volpi.

Classificado em segundo lugar em sua chave, o São Paulo terá dificuldades diante de um adversário bem armado e que somou bons resultados na etapa classificatória, entre eles, a goleada sobre o Santos por 5 a 1.

Os desfalques do São Paulo são os meias Hernanes e Nenê, que estão machucados, e o zagueiro Arboleda, com a seleção equatoriana. Igor Gomes deverá ter nova chance no meio.

A maior esperança de o time ter futebol ofensivo passa pelos pés do atacante Antony, que vem ganhando espaço com estilo de jogo objetivo e driblador. Destaque na Copinha, ele virou titular absoluto com Mancini.