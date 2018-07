São Paulo regulariza Piris e paraguaio já pode estrear neste domingo

SÃO PAULO - O São Paulo correu contra o tempo e já conseguiu regularizar junto à CBF a situação do lateral-direito Ivan Piris, reforço apresentado na quinta-feira. O paraguaio teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e pode estrear pela equipe tricolor já neste domingo, contra o Vasco, no Morumbi.

Piris, que disputou a final da Copa América no domingo, sendo titular da seleção paraguaia, é uma grande aposta da diretoria. A escalação dele agora só depende de Adilson Batista. Como Denilson vai cumprir suspensão automática contra o Vasco e Casemiro está na seleção sub-20, o treinador pode colocar Jean na sua posição de origem, no meio, e promover a estreia do paraguaio já como titular.

A vontade de que Piris pudesse ficar disponível logo era mútua. Tanto que, mesmo concentrado com a seleção paraguaia na Copa América, ele providenciou todos os documentos necessários. Logo que chegou ao Brasil, tirou um CPF brasileiro, carteira de trabalho, e um visto de trabalho válido por dois anos.

"O Piris foi fundamental para que sua documentação fosse regularizada em tempo recorde. O jogador, a pedido do clube, providenciou, ainda em disputa da Copa América, vários documentos. A Polícia Federal também foi fundamental ao entender o caráter de urgência e sua representatividade", ressaltou José Carlos, gerente de futebol do São Paulo, responsável direto por toda parte burocrática da transação.

Apresentado dias antes, Cañete ainda não foi regularizado. O argentino não está na sua melhor condição física e, por isso, o São Paulo priorizou a documentação de Piris. O meia contratado junto ao Boca Juniors deve ser inscrito na CBF na semana que vem.