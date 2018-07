São Paulo reintegra lateral Caramelo aos treinamentos

O São Paulo teve duas novidades no treino desta sexta-feira no CT da Barra Funda. O lateral-esquerdo Mena treinou junto com o grupo pela manhã e o lateral-direito Caramelo foi reintegrado ao elenco. O jogador passou a última temporada emprestado para a Chapecoense e antes de ser repassado a outro clube foi chamado pela comissão técnica para participar dos trabalhos.

O técnico Edgardo Bauza conta apenas com 26 jogadores na pré-temporada e pediu para que Caramelo permaneça pelo menos até o fim do mês para completar o time nos trabalhos. Dificilmente o lateral vai continuar na equipe e, por já ter pelo menos duas propostas de empréstimo, deve ser cedido a outra equipe. O jogador chegou ao São Paulo em 2013 e recebeu poucas oportunidades. Depois, já passou por equipes como Atlético-GO e Chapecoense.

Caramelo integra um grupo de sete jogadores que retornaram ao São Paulo no primeiro dia do ano ao fim dos contratos de empréstimo com outras equipes. Estão na relação, além de Caramelo, Lucas Farias (ex-Náutico), Carleto e Luis Ricardo (Botafogo), Henrique Miranda (Oeste) e Roni (Paysandu). Nenhum deles deve ser reaproveitado pelo clube. O caso mais complicado é do volante Wellington, que estava no Internacional e está suspenso até abril por ter sido pego em exame antidoping

O elenco fez um treino físico pela manhã desta sexta-feira e vai continuar concentrado no CT da Barra Funda até domingo pela manhã, quando ganha folga e se reapresenta na segunda-feira. Mena trabalhou pela primeira vez junto aos demais colegas. O clube deve oficializar a contratação do zagueiro Diego Lugano nos próximos dias.