São Paulo rejeita facilidade em novo jogo com bolivianos na Libertadores

SÃO PAULO - O The Strongest será o segundo adversário boliviano do São Paulo nesta edição da Copa Libertadores. Na sua estreia na competição, na fase preliminar, a equipe eliminou o Bolívar com uma vitória por 5 a 0 no Morumbi e uma derrota por 4 a 3 fora de casa. Os jogadores, porém, não acreditam que o time terá a mesma facilidade para vencer que teve no primeiro jogo contra o Bolívar no duelo desta quinta-feira no seu estádio.

"É uma nova história, um time diferente e que temos de entrar com o mesmo pensamento de vitória que tivemos contra o Bolívar. Estamos com a torcida ao nosso lado e precisando vencer. Se impusermos nosso ritmo de jogo temos tudo para sair com os três pontos", disse o volante Wellington.

Ao contrário do São Paulo, que perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 na primeira rodada do Grupo 3 da Libertadores, o The Strongest estreou na chave com triunfo sobre o Arsenal, da Argentina, por 2 a 1. Por isso, o meia Jadson ressaltou a necessidade da equipe sufocar o adversário desde o início para não correr o risco de tropeçar novamente.

"Não sei se eles virão para cima ou vão esperar, mas precisamos entrar com atitude de quem quer ganhar e não deixá-los respirar. Temos de entrar com essa mentalidade em campo, ir com tudo para o jogo", afirmou.