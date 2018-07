São Paulo relaciona Brenner pela 1ª vez; Maicon e Lucão estão fora

O São Paulo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-PR com algumas novidades. A principal delas é a presença do jovem atacante Brenner, de 17 anos, que pela primeira vez vai viajar com a equipe profissional. O garoto é o artilheiro do Campeonato Paulista de sua categoria, com 28 gols em 11 partidas.

Já os zagueiros Maicon e Lucão não foram chamados por Rogério Ceni. O primeiro está indo para o Galatasaray, da Turquia, em uma negociação de 7 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões). Segundo Vinicius Pinotti, diretor de futebol do clube, o jogador afirmou que seu desejo era voltar a jogar na Europa e, por isso, os dirigentes não querem manter na equipe um atleta que deseja sair.

Já Lucão não deve mais atuar no clube. O zagueiro, que falhou na partida de domingo contra o Atlético-MG, disse que logo iria embora e deixou a diretoria bastante incomodada. "Ele manifestou publicamente a vontade de deixar o São Paulo. Ele tem seis jogos no Brasileirão e, se chegar proposta, não vamos dificultar a saída dele. Não queremos jogador que não queira atuar aqui", disse Pinotti.

Confira a lista dos relacionados do São Paulo:

Goleiros: Sidão e Renan Ribeiro;

Laterais: Buffarini, Edimar e Junior Tavares;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Douglas, Lugano e Éder Militão;

Volantes: Wesley, Araruna, Jucilei e Thiago Mendes;

Meias: Cícero, Cueva, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes;

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho, Brenner e Denilson.