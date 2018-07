São Paulo renova com Muricy Ramalho por dois anos

SÃO PAULO - Poucas horas após renovar o contrato do goleiro Rogério Ceni, a diretoria do São Paulo confirmou também neste sábado a permanência de Muricy Ramalho para o próximo ano, o que já era esperado. O clube assinou vínculo de mais duas temporadas, até o fim de 2015, com o treinador que tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão. O acordo foi comemorado. "Estou feliz de ficar porque aqui é a minha casa e o carinho que o torcedor do São Paulo demonstra por mim me motiva a trabalhar nesse clube. Estou empolgado para que a gente tenha um ano muito bom em 2014", disse Muricy.

O técnico revelou que a negociação com o presidente Juvenal Juvêncio foi rápida, apesar do anúncio oficial só ter sido divulgado neste sábado. "Sempre disse que com o Dr. Juvenal Juvêncio não precisaria de muita conversa para eu renovar. Sempre foi assim entre a gente, porque eu o respeito muito e nossa conversa sempre foi muito direta. E foi assim dessa vez de novo."

Juvenal Juvêncio também exaltou a renovação com o treinador. "Fico feliz em permanecer com o Muricy Ramalho. Ele é um treinador de incontestável competência, que conhece a casa como ninguém, tem o mais absoluto respeito dos atletas e um enorme carinho por parte do torcedor. Agora é prosseguir o trabalho para que o São Paulo tenha um 2014 exitoso", disse o dirigente.

CAMPANHA

Muricy reassumiu o São Paulo em setembro deste ano, no lugar de Paulo Autuori, e teve atuação decisiva para a recuperação da equipe, que chegou a temer pelo rebaixamento. Sob seu comando, o time deixou as últimas colocações da tabela e chegou às semifinais da Copa Sul-Americana - foi eliminado pela Ponte Preta.

Em sua passagem anterior pelo clube, o treinador se sagrou tricampeão brasileiro, em 2006, 2007 e 2008. Ao todo, ele já soma 388 jogos no São Paulo, sendo o quarto técnico com mais partidas na história do clube. Com o novo acordo, Muricy deve superar Telê Santana (411) no próximo ano.