São Paulo renova com Wellington até outubro de 2018

SÃO PAULO - Mesmo sem ter feito uma boa temporada no ano passado, o volante Wellington teve seu contrato renovado por cinco temporadas com o São Paulo. O vínculo anterior valia até 2015, mas agora vai até outubro de 2018. A assinatura do novo acordo põe fim a uma novela que se arrastava desde o fim de 2012, quando o então diretor de futebol Adalberto Baptista prometeu um novo contrato ao jogador graças às suas excelentes atuações no segundo semestre daquele ano.

Na ocasião, o São Paulo subiu de produção assim que Wellington entrou na equipe após voltar de lesão no joelho esquerdo. E ele se transformou em titular absoluto, sendo peça fundamental na conquista do título da Copa Sul-Americana.

Sem o aumento prometido e com propostas de clubes estrangeiros - Inter de Milão e Galatasaray tentaram levá-lo por empréstimo -, seu desempenho caiu bruscamente e ele terminou o ano passado na reserva, como um dos maiores focos de protestos da torcida são-paulina. Para piorar, Wellington perdeu espaço com o técnico Muricy Ramalho, que o preteriu em detrimento de Denilson e Maicon.

O clube agora espera que Wellington finalmente se tranquilize em relação ao futuro e volte a apresentar o futebol que encantou a torcida em 2012. Preocupados com a instabilidade do setor de marcação no meio, os dirigentes tentaram repatriar Jucilei, mas ele deixará o Anzhi para jogar no Al Jazira, dos Emirados Árabes. O foco agora passa a ser o também volante Souza, atualmente no Grêmio.