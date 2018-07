São Paulo renova contrato do lateral Henrique Miranda

Uma das apostas do São Paulo, o lateral comemorou a renovação. "É gratificante ver seu trabalho reconhecido. Estão me valorizando para o futuro. Minha família toda está feliz. Quero permanecer por muito tempo aqui, pois é um ambiente muito bom de trabalhar", declarou o atleta.

Henrique Miranda foi promovido ao time principal do São Paulo neste ano, após se destacar na Copa São Paulo de Juniores. Ele fez sua estreia na vitória sobre o Figueirense, no início do Brasileirão, e agora espera novas oportunidades sob o comando do técnico Adilson Batista.

"Está sendo uma semana ótima para mim. Agora chegou um treinador novo e isso é ótimo. Renovei meu contrato e estou supermotivado. Vou lutar por uma vaga entre os titulares", afirmou o lateral.