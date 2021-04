São Paulo renova contrato e patrocinador segue com marca no calção

Poucas horas antes de entrar em campo nesta segunda-feira, o São Paulo acertou a renovação de patrocínio com a Betsul, site de apostas esportivas. O novo vínculo tem duração de um ano. A empresa vai estampar o calção dos uniformes do futebol masculino e feminino e do basquete.

"A renovação mostra que o São Paulo tem credibilidade no mercado, foi o que fez a Betsul estender a parceria. Estamos felizes e satisfeitos com o novo patrocínio. Outras negociações seguem em andamento dentro da nova política de valorização da nossa marca", afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

O site já estampa sua marca no calção do time masculino na disputa do Paulistão Sicredi 2021. "Nós estamos falando com vários segmentos do mercado e parceiros que nos ajudem a impulsionar e reposicionar nossa marca. O Betsul é um exemplo disso. O São Paulo tem que buscar patrocinadores que entendam o tamanho do clube, e é isso que estamos fazendo", disse o diretor de marketing do clube, Eduardo Toni.

CEO do Betsul, Fernando Rivas também exaltou o novo acordo de patrocínio. "O São Paulo foi o primeiro time com o qual fechamos no Brasil e essa parceria tem sido de muito sucesso. É uma honra fazer parte da história Tricolor."