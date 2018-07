São Paulo renova empréstimo de Morato até o fim de 2018

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira que renovou o contrato de empréstimo do atacante Morato, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Emprestado pelo Ituano, o jogador ficará no time tricolor até dezembro de 2018.

+ Zé Ricardo prevê jogo 'agradável' e 'ofensivo' contra o São Paulo

Ele sofreu a lesão em maio durante um jogo-treino do time contra o Oeste e, por causa do tempo de recuperação do procedimento cirúgrico, não teria condições de atuar até o fim do contrato que tinha com a equipe tricolor. O atleta se recupera no Reffis do São Paulo, fazendo atividades em tempo integral.

“Parece que voltei no tempo, em abril, quando fui apresentado pelo clube. Assim como naquela época, realizei um sonho agora. Estou feliz e motivado com a oportunidade de seguir no São Paulo, e espero corresponder à altura quando estiver novamente à disposição”, comemorou Morato. “A recuperação também faz parte do meu trabalho no clube, então tento mostrar isso no meu dia a dia. Tenho certeza de que este empenho também contribuiu bastante nesta renovação.”

Para o técnico Dorival Junior, a renovação de Morato possibilita que ele lute por uma vaga entre os titulares. “Ele não teve tempo para ser observado. E agora terá este período para se recuperar bem, retornar de uma maneira natural aos gramados e ter uma avaliação justa", disse o comandante. "Espero que ele seja feliz. E a partir do momento em que estiver no campo, à disposição, dispute uma vaga no time e mostre o seu futebol como foi no Campeonato Paulista anterior, porque ele demonstrou potencial.”

Morato teve uma única oportunidade de jogar pelo São Paulo, e foi bem: esteve em campo na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, pelo duelo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, quando deu a assistência para o gol de Lucas Pratto.