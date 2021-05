São Paulo renova o contrato do equatoriano Rojas até dezembro de 2021

A novela foi de curta duração, e o final feliz. O São Paulo acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato de Joao Rojas. O atacante, que tinha acordo apenas até este mês, assinou até 31 de dezembro de 2021, com a possibilidade de prorrogação por mais seis meses.

O novo contrato já entrou no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol e o equatoriano fica à disposição do técnico Hernán Crespo para o jogo com o Fluminense, neste sábado, às 21h, no Morumbi, na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Antes do acordo ser selado em reunião no CT da Barra Funda, São Paulo e Rojas quase encerram o casamento por uma divergência no valor do salário para uma renovação. O jogador fez um pedido distante do que o clube gostaria de pagar, mas depois recuou, o que facilitou o acerto.

O meia-atacante foi contratado em 2018 e disputou 20 partidas antes de sofrer a primeira lesão no joelho, em outubro. Depois vieram outras. Foram dois anos fora dos gramados se recuperando.

Rojas encarou o processo de recuperação até poder jogar novamente, em fevereiro de 2021, na derrota para o Botafogo por 1 a 0, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Crespo, o equatoriano recebeu oportunidades, principalmente no Campeonato Paulista, e marcou três gols e deu uma assistência em 13 jogos. Na última terça-feira, ele fez um golaço na vitória sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores.