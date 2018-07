São Paulo repete 3-5-2 e deve ter Maicon como titular

Milton Cruz já havia barrado Paulo Miranda no treinamento da última quinta-feira e, mesmo montando a equipe com três defensores, deve confirmar a ausência do zagueiro na partida diante do Cruzeiro, neste sábado, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, João Filipe, Rhodolfo e Edson Silva formarão o setor.

A outra alteração aconteceu somente nesta sexta. O volante Maicon trabalhou entre os titulares e ocupará o lugar de Cícero, que vive má fase. O meia desfalcou a atividade da última quinta por conta de dores no joelho, se recuperou e treinou normalmente, mas entre os reservas.

Nesta sexta, Milton Cruz comandou um treino de jogadas de bola parada antes de liberar os jogadores para o tradicional rachão. A boa notícia da atividade descontraída ficou por conta de Rogério Ceni, que atuou no time do meia Lucas.

Caso confirme a equipe do treinamento, o técnico-interino levará o São Paulo a campo neste sábado com: Denis; João Filipe, Rhodolfo e Edson Silva; Douglas, Denilson, Maicon, Jadson e Cortez; Lucas e Luis Fabiano.