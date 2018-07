São Paulo repete Cruzeiro e terá time forte na próxima Superliga

O modelo segue os moldes do acordo firmado entre a Sada e o Cruzeiro. O clube bicampeão brasileiro de vôlei é a Associação Esportiva Sada Vôlei, criada em 2006 e que desde 2009 tem parceria com o Cruzeiro, utilizando o uniforme do clube.

Terceira maior torcida do País, o São Paulo entra com força na Superliga. Afinal, o Funvic/Taubaté foi o terceiro colocado da última edição do torneio, além de ter faturado o título paulista. Depois de contar com Giba na temporada retrasada, o clube de Ricardo Navajas recebeu forte investimento e contratou o líbero Felipe, os pontas Lipe e Dante, o levantador Rapha, todos da seleção. Só Dante deve sair.

"O São Paulo entra apenas como um parceiro que vai nos ajudar a conseguir mais patrocínios. Não vamos jogar na capital", explicou Navajas, que é supervisor técnico da equipe. O curioso é que o Taubaté assinou contrato para ter a Penalty como fornecedora de material esportivo. O acordo será mantido, apesar de o São Paulo tê-la trocado pela Under Armour no seu time de futebol.

O acordo firmado com o Vôlei Taubaté também segue os moldes do assinado com a Associação Desportiva e Cultural São Bernardo. O São Paulo cede seu uniforme, seu nome e sua torcida para que São Bernardo do Campo (SP) tenha um time na Liga Nacional de Futsal. Antes, a equipe jogava em Bauru (SP), graças a acordo com clube local.

Nos últimos meses o São Paulo tem ampliado a participação em outras modalidades, chegando a firmar contrato com a campeã olímpica de 2008 no salto em distância, Maurren Maggi. O clube também reativou a sua equipe de futebol feminino, participando do Campeonato Paulista da modalidade.