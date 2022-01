São Paulo repudia invasão de torcedores na Copinha e espera que 'culpados sejam responsabilizados'

A semifinal entre São Paulo e Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada neste sábado, na Arena Barueri, terminou com uma grave ocorrência após invasão de torcedores são-paulinos ao gramado, durante os acréscimos da etapa complementar. A equipe do Morumbi se manifestou sobre o caso e repudiou a violência praticada por alguns de seus torcedores.

Em um breve comunicado, o São Paulo afirma "repudiar veementemente qualquer ato de violência e espera que os culpados sejam responsabilizados pela Polícia".

Já nos acréscimos do segundo tempo do clássico válido pela semifinal da Copinha, alguns torcedores são-paulinos - única torcida presente no estádio - invadiram o campo de jogo e se direcionaram aos atletas do Palmeiras. Jogadores do São Paulo tentaram intervir e evitar que algo de pior acontecesse. Seguranças e policiais foram acionados e a invasão foi interrompida. No entanto, foi encontrada uma faca, cujo dono seria um dos torcedores que esteve no gramado.

Apesar do descontentamento do time do Palmeiras, que esperava o encerramento da partida - dado que faltavam pouco menos de dois minutos para a finalização do duelo -, o árbitro decidiu retomar o jogo mesmo com a insegurança causada pela invasão. O São Paulo ainda teve tempo de pressionar o time alviverde em busca do gol de empate, mas não teve sucesso.

Com o apito final, o Palmeiras confirmou a vitória por 1 a 0 e se garantiu na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário será o também rival Santos. A partida decisiva será disputada na próxima terça-feira, aniversário de 468 anos da capital paulista.