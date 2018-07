São Paulo rescinde contrato com lateral Clemente Rodríguez

O São Paulo rescindiu o contrato do lateral-esquerdo argentino Clemente Rodríguez, que estava encostado pelo técnico Muricy Ramalho. O atleta de 33 anos deve se transferir para o Colón, da Argentina.

Embora tenha construído uma história vitoriosa no Boca Juniors, Clemente Rodríguez teve poucas oportunidades no São Paulo. O lateral fez três jogos durante mais de um ano e meio no clube. Muricy se queixava que Clemente fazia parte da escola sul-americana de laterais que apenas marcam, quase como zagueiros.

O treinador prefere laterais que sempre apareçam no ataque. Logo na estreia, em julho de 2013, o lateral foi expulso na derrota para o Bahia, por 2 a 1, no Morumbi. Na partida, o time foi comandado interinamente por Milton Cruz. Depois, Paulo Autuori assumiu a equipe.

Sob o comando de Muricy, o uruguaio Alvaro Pereira, hoje no Estudiantes, da Argentina, virou o titular absoluto. Neste ano, o clube contratou Carlinhos para ser o titular da posição, mas ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Reinaldo deverá ser o titular na partida contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.