São Paulo retira marca de patrocinador do uniforme por atraso de pagamento

O uniforme do São Paulo nas últimas partidas apresentou um pequeno detalhe. O time entrou em campo nos três jogos mais recentes, contra Cruzeiro e Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro, mais o Juventude, na última quinta, pela Copa do Brasil, sem o anúncio do patrocinadora Rock & Ribs no calção. O Estado apurou que um atraso no pagamento fez o clube retirar a marca.

A parceria entre o São Paulo e a rede de restaurantes foi firmada no fim de março, com estreia no uniforme em abril, em jogo da Copa Libertadores contra o Trujillanos, da Venezuela. O contrato de exposição no calção dos jogadores foi acordado com validade até o fim do ano, com a aparição do nome da empresa na parte frontal e posterior da peça. A ruptura da exposição não estava prevista para o momento.

A última partida em que o patrocinador foi exibido foi na vitória por 3 a 1 sobre o Figueirense, no dia 11. Desde então, o time entrou em campo mais três vezes, sem a presença da marca. A assessoria de imprensa do São Paulo afirmou que não ia se pronunciar sobre o assunto.

Em contato com o departamento de marketing da empresa, a Rock & Ribs explicou que a retirada se deu pelo fim de um vínculo anterior, concluído antes do jogo com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. A rede de restaurantes explicou que há uma negociação em andamento sobre a continuidade do patrocínio, ainda sem prazo para a conclusão das conversas.