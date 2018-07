São Paulo retoma conversas com Betis e negocia volante Petros

O São Paulo voltou à carga no volante Petros, que está no Betis, da Espanha. A diretoria do clube brasileiro havia feito uma sondagem há algumas semanas e retomou a negociação para tentar contratar o meio-campista, que fez uma boa temporada na equipe e tem bastante moral com a torcida.

Em Sevilha, a imprensa local estima que a proposta do tricolor tenha sido de € 2,4 milhões (cerca de R$ 9 milhões), mas ainda abaixo do que o Betis exige para liberar o atleta - o clube espanhol não pretende negociar por empréstimo. Se quiser a contratação, o São Paulo terá de subir a proposta em pelo menos R$ 4 milhões para ter chance.

Anteriormente, o Palmeiras estava na disputa e o São Paulo não quis entrar em leilão. Mas com a mudança de foco do clube rival, que está interessado em Bruno Henrique, do Palermo, a diretoria tricolor voltou a conversar com o Betis e a negociação ficou mais quente, mas ainda depende de muita conversa.

Petros, 28 anos, jogou no Corinthians entre 2014 e 2015 e disputou duas temporadas pelo Bétis, clube que terminou em 15º lugar no último Campeonato Espanhol. Ele está de férias no Brasil e está esperando uma definição da situação. A janela de transferência do exterior para o Brasil abre em uma semana.