São Paulo retoma treinos e já inicia concentração em CT

SÃO PAULO - Depois de dez dias de descanso, propiciado pela pausa dos torneios no Brasil por causa da disputa da Copa das Confederações, o elenco do São Paulo voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. Os jogadores foram submetidos a exames médicos neste retorno e fizeram um trabalho físico sob o comando do preparador Alexandre Lopes.

O time comandado por Ney Franco retomou os treinamentos já visando o amistoso deste sábado, contra o Flamengo, em Uberlândia (MG), que servirá de preparação para o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana, contra o Corinthians, no dia 3 de julho, no Morumbi.

Após o treino realizado nesta manhã deSTA segunda, o elenco do São Paulo já seguirá após o almoço para o CT de Cotia, onde já entra em regime de concentração até a partida contra os flamenguistas.

O treinamento desta manhã foi fechado para a imprensa, mas o clube confirmou, por meio do seu site oficial, que os atletas foram avaliados pelo departamento médico e pela comissão técnica, assim como treinaram fisicamente, nesta primeira atividade após o descanso de dez dias concedido por Ney Franco.

Depois de encarar o Flamengo em amistoso e o Corinthians no jogo de ida da final da Recopa, o São Paulo voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 7 de julho, contra o Santos, no Morumbi, pela sexta rodada da competição.