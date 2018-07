São Paulo retorna e comemora empate com Universitário

Embora reconheça que o jogo tenha sido fraco tecnicamente, o atacante Dagoberto afirmou que a equipe paulista ficou mais próxima da classificação.

"Por tudo que aconteceu não foi um bom jogo, mas pelas circunstâncias sim. Todo mundo viu as dificuldades que os brasileiros encontraram nesta fase. Temos tudo para fazer um bom jogo no Morumbi", avaliou o atacante, no desembarque no Aeroporto de Cumbica.

Também satisfeito, o atacante Washington contou que está confiante para garantir a classificação no jogo da volta. "A gente volta com a alegria de ter conseguido um bom resultado e com a esperança de fazer um bom jogo na terça-feira", afirmou.