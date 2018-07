São Paulo revela que Daniel voltará a ser operado nesta quinta

O São Paulo comunicou nesta quarta-feira que o meia-atacante Daniel, recém-contratado pelo clube, vai passar por nova cirurgia no joelho direito, que foi marcada para esta quinta-feira para correção de lesão no ligamento cruzado anterior.

Assim, a expectativa é para que o jogador só tenha condições de entrar em campo no segundo semestre deste ano. Com isso, o meia ficará fora da Copa Libertadores ao menos até a pausa após a disputa das quartas de final.

Depois de ser rejeitado pelo Palmeiras, após ser reprovado nos exames médicos, pois ainda se recuperava de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, sofrida em setembro, Daniel assinou contrato de três anos com o São Paulo no final de 2014.

O meia chegou ao time paulista após se desligar do Botafogo, que vive clima conturbado com a queda para a Série B e os atrasos nos salários e direitos de imagem. Foi justamente por causa dos atrasos que Daniel conseguiu deixar a equipe carioca, alegando ainda falta de pagamento nos depósitos do FGTS.

Daniel foi revelado pelo Cruzeiro e mas se transferiu ao Botafogo ainda como juvenil. Lá se destacou nas divisões de base em 2013 e ganhou chances na equipe principal no ano passado. Agora, com a nova cirurgia, Daniel vai passar todo o primeiro semestre no Reffis e ainda vai demorar para ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho.