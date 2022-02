Jandrei passa em branco pelo 2º jogo e deve ganhar posição de Volpi no São Paulo

O técnico Rogério Ceni deve definir, nesta quinta-feira, após o treino da tarde no CT da Barra Funda, que o goleiro Jandrei é o novo titular da meta do São Paulo. O treinador deu a entender que tomará esta decisão, na entrevista coletiva após a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no Morumbi.

"A ideia é fazer sempre o melhor pelo clube. Vamos analisar a partir de amanhã (quinta-feira) para ter uma definição para domingo", disse Ceni sobre a possibilidade de encerrar o rodízio feito com Jandrei e Tiago Volpi durante as partidas do Campeonato Paulista.

Enquanto Volpi tomou seis gols, Jandrei está invicto após 180 minutos e ainda defendeu um pênalti diante do Ituano. O goleiro, quando esteve no Santos teve poucas oportunidades, mas quando atuou foi bem, como na estreia pelo time de Vila Belmiro frente ao Sport, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

Grupos de torcedores do São Paulo já fazem coro nas redes sociais para que Jandrei seja efetivado e Rogério Ceni acabe com o rodízio. Na visão dos são-paulinos, Volpi "atrai gols".

Chamou a atenção em Jandrei, também, a boa e rápida reposição de bola com os pés. A primeira chance criada contra o Santo André, nesta quarta-feira, por exemplo, surgiu em um lançamento do goleiro. No domingo, o São Paulo enfrentará a Ponte Preta, em Campinas, jogo no qual deve ser bem atacado e os contragolpes podem ser uma alternativa para o São Paulo ganhar a segunda seguida.

Enquanto Jandrei vive a expectativa de ser titular em definitivo, o herói Marquinhos, autor do gol da vitória sobre o Santo André, terá de esperar um pouco mais. "É um ótimo menino, bom de se trabalhar, mas precisa desenvolver a tomada de decisão final, ainda sofre no um contra um. Foi coroado com gol, trabalha bastante, mas tem uma margem grande de evolução, precisar amadurecer... Vai ser usado quando necessitar", disse Ceni.