São Paulo sabe jogar coletivamente, afirma Kardec No segundo jogo seguido em que não pôde contar com um de seus quatro jogadores de frente, o São Paulo amargou mais uma derrota e se não viu o Cruzeiro disparar na ponta - perdeu para o Atlético-MG -, agora sofre com a perseguição de Inter e do próprio Corinthians na classificação do Campeonato Brasileiro.