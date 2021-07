São Paulo sai na frente no Maracanã, mas leva goleada e se complica mais no Brasileiro

Em tarde inspirada de Bruno Henrique, o São Paulo amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e complicou ainda mais a sua situação na competição. Com o revés de 5 a 1 para o Flamengo, o time do Morumbi segue com 11 pontos e perdeu mais uma chance de tentar avançar na classificação. Arboleda abriu o placar no início do segundo tempo, mas Bruno Henrique (3), Gustavo Henrique e Michael fecharam o placar.

A partida jogou por terra uma longa invencibilidade do Tricolor sobre seu adversário. A última vitória flamenguista tinha sido em julho de 2017. Nos últimos nove confrontos foram seis vitórias e três empates para os paulistas.

O resultado evidencia o bom momento do Flamengo sob o comando de Renato Gaúcho. Agora são quatro vitórias e 14 gols marcados desde que ele assumiu a equipe. A equipe da Gávea chegou aos 21 pontos e já encosta no G-4.Os dois times voltam a campo no meio de semana, mas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo recebe o Vasco no Morumbi na quarta. Já o Flamengo viaja até Natal para enfrentar o ABC.

O Flamengo iniciou o jogo com a proposta de marcar a saída de bola dos visitantes, mas foi o São Paulo quem criou as melhores oportunidades de gol no começo da partida. Com menos de dez minutos, o time paulista já tinha finalizado em quatro oportunidades. A melhor delas foi com Vitor Bueno após jogada de Marquinhos, obrigando Diego Alves a difícil intervenção.

A resposta do Flamengo veio logo a seguir em arrancada de Arrascaeta que exigiu arrojo de Tiago Volpi. No momento da conclusão, o goleiro são-paulino conseguiu abafar o chute e cedeu o escanteio.

O ritmo da partida foi marcado por essa tendência. O Flamengo tentando sufocar com uma marcação alta, mas sofrendo com a rapidez do São Paulo na transição para o ataque.

Mais objetivo, a equipe do Morumbi conseguiu achar espaços na defesa rubro-negra e seguiu levando perigo. Até a primeira metade da etapa inicial, o time de Crespo arriscou seis chutes a gol contra apenas um dos mandantes.

Diante da superioridade do São Paulo, o Flamengo ajustou a marcação e equilibrou as ações. E foi o momento de Tiago Volpi aparecer. Em dois lances seguidos, ele fez duas boas defesas em arremates de Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo ganhou confiança, seguiu criando mais oportunidades, mas o São Paulo soube esfriar o ímpeto dos atacantes rubro-negros. A etapa final terminou com uma boa chance para cada time. Rodrigo Nestor chutou com perigo e Filipe Luís mandou a escanteio. Já nos acréscimos, Matheuzinho se aproveitou de erro de Gabriel Sara, entrou na área e obrigou Volpi a bela defesa.

Na volta do intervalo, o jogo começou na mesma intensidade da primeira etapa e o São Paulo logo abriu o placar. No escanteio cobrado da direita, Arboleda subiu na pequena área e fez 1 a 0.

O Flamengo foi para cima em busca da igualdade e até conseguiu o empate aos 9min. No entanto, o juiz anulou o lance por mão na bola de Bruno Henrique.

Aos 24min, no entanto, o time da casa chegou ao empate. Arrascaeta jogou a bola na área e Bruno Henrique entrou livre para empurrar para as redes e decretar o empate na partida. O São Paulo sentiu o golpe após o gol de empate e relaxou na marcação. E num belo lance individual, Bruno Henrique mandou no ângulo colocando o Flamengo na frente.

Crespo deu a resposta e colocou o Benítez em campo para tentar tornar o São Paulo mais criativo. Mas quem acabou balançando a rede foi novamente o Flaqmengo. E de novo com Bruno Henrique.

No final, Gustavo Henrique estabeleceu a goleada na partida. Aos 40min, ele aproveitou um cruzamente e só completou para o fundo do gol fazendo 4 a 1. Aos 46min ainda teve mais um gol. Michael dividiu o lance com a zaga, a bola encobriu Tiago Volpi e entrou. O juiz acabou dando gol contra para Wellington.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 x 1 SÃO PAULO

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Diego (Tiago Maia), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Liziero, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Gabriel Sara (Benítez) e Wellington; Vitor Bueno (Rigoni) e Marquinhos (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.

GOLS – Arboleda, aos 2min e Bruno Henrique, aos 24min, 27min, 31min, Gustavo Henrique aos 40min e Wellington (contra) aos 46min do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wellington (São Paulo); Rodrigo Caio, Filipe Luís e Willian Arão (Flamengo)

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO - 16h. LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio.