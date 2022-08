Rafinha elogia 'grande jogo' do São Paulo na derrota para o Santos: 'Martelamos o jogo todo'

O São Paulo fez um primeiro tempo abaixo do esperado no clássico com o Santos e melhorou bastante na segunda etapa, mas saiu derrotado por 1 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão. A equipe foi a campo com vários reservas, de olho no primeiro confronto diante do Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Para o lateral-direito Rafinha, o time tricolor teve boa atuação na Vila Belmiro apesar da derrota.

"Fizemos um grande jogo. Uma pena, eles chegaram uma vez, com falha nossa e fizeram o gol. É triste, a gente martelou o jogo todo e não conseguiu colocar a bola para dentro. A equipe está de parabéns. Temos uma decisão na quarta, temos que ir com tudo", avaliou após o jogo ao Premiere.

O São Paulo desperdiçou chances de gol importantes no segundo tempo. A falta de capricho custou caro ao time, que ora parou no goleiro João Paulo, ora finalizou para fora suas oportunidades de igualar o placar. O desempenho do time em clássicos em 2022 é de seis vitórias, um empate e cinco derrotas.

Agora o São Paulo volta suas atenções para a Copa do Brasil. Os comandados de Rogério Ceni eliminaram Campinense, Manaus, Juventude, Palmeiras e América-MG para chegar às semifinais. O clube nunca conquistou o título da competição e sabe da importância de levantar o caneco. A equipe também está na semifinal da Copa Sul-Americana e foca nas duas competições para voltar à Libertadores.

Mas Ceni sabe que o time precisa melhorar no Brasileirão. Durante a semana, o treinador voltou a reforçar a necessidade de o São Paulo pontuar mais na competição. Hoje, a equipe está apenas na 12ª posição, com 29 pontos. Nas últimas oito partidas pelo Brasileirão, venceu apenas uma, empatou quatro e perdeu três.