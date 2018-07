São Paulo se acerta com Inter e encaminha chegada de volante Fernando Bob

O Inter aceitou a proposta de R$ 3 milhões pelo volante Fernando Bob, que deve ser o novo reforço do São Paulo para a temporada. O clube gaúcho, que havia pedido R$ 3,8 milhões no início da negociação, acabou chegando a um acordo com os paulistas para negociar o atleta, emprestado à Ponte Preta, que já não deve participar do próximo jogo do time no Campeonato Brasileiro.

Aos 29 anos, Bob ficou seduzido pela proposta do clube do Morumbi muito por causa do contrato de quatro anos e também pela possibilidade de atuar em um time de grande projeção nacional e internacional. Se confirmada, a chegada do reforço vai suprir a saída do volante Wellington, que foi emprestado para o Vasco e a de João Schmidt, que vai jogar no futebol italiano a partir de julho.

No trâmite burocrático, o São Paulo precisa oficializar a proposta ao Inter em papel timbrado e o time gaúcho deve apresentar os valores à Ponte Preta, que tem a possibilidade de cobrir a os valores e ficar com Fernando Bob. Porém, o clube campineiro não deve fazer esse esforço para segurar o atleta eleito melhor volante do último Campeonato Paulista.

A tendência é que o acordo se desenrole rapidamente e ele, que está concentrado para o jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, deve ser cortado e sequer participar da partida.