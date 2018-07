São Paulo se acerta com Maicosuel e espera sinal verde do Atlético-MG

O São Paulo deve anunciar o meia Maicosuel como seu reforço para a temporada. As negociações estão bem avançadas e o empresário do atleta, o ex-jogador Lê, vai viajar para a capital mineira para definir a situação. "Se me derem o sinal verde, estou indo pela manhã para Belo Horizonte para fazer a rescisão e depois vamos para São Paulo para assinar o contrato", disse.

Entre o atleta e o São Paulo está tudo certo. As duas partes chegaram a um acordo e o próximo passo é o acerto entre os clubes. "O contrato eu já fechei com o São Paulo, está tudo certo, agora o clube ficou de falar com o presidente do Altético-MG para definir. Até agora não deram o OK, ficaram de me avisar", comentou Lê.

Maicosuel terá um contrato de três anos com o São Paulo. Aos 30 anos, o jogador custará ao tricolor cerca de 1,1 milhão de euros, algo em torno de R$ 4 milhões. E deve receber um salário equivalente ao que recebia no Atlético-MG, próximo do teto salarial do time do Morumbi. "Ele está bastante animado, até conversou comigo que, se puder joga na quinta. Está com vontade e já falou que está apto. Está muito feliz", afirmou.

No Atlético-MG, Maicosuel disputou 87 partidas e marcou nove gol. Mas perdeu espaço na equipe com a forte concorrência e passou a ser reserva. Agora, quer brilhar no novo clube. "O momento dele é bom e o São Paulo precisa de um jogador dessa qualidade. Espero que isso possa dar certo. Ele tem muita qualidade técnica, é um jogador rápido que do meio para frente será bem útil. Também bate bem na bola e é bom nas jogadas de bola parada", concluiu Lê.