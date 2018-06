São Paulo se acerta no intervalo, bate o CSA e avança na Copa do Brasil

Em dois tempos, o São Paulo apresentou posturas completamente diferentes e, depois de começar apático, voltou decisivo para a segunda etapa e bateu o CSA por 2 a 0 no estádio Rei Pelé, em Maceió. O resultado leva o clube tricolor para a 3ª fase da Copa do Brasil.

+ AO VIVO - Veja como foi o jogo, lance a lance

A lentidão do primeiro tempo preocupou o torcedor e o clima ficou tenso no estádio. O São Paulo até tentou criar espaços e articular jogadas ofensivas, mas faltava criatividade e agilidade para passar da marcação do CSA.

Os mandantes foram superiores ao time paulista na primeira metade mesmo com menos posse de bola e mostraram oportunismo, abusando dos chutes de fora da área. Rafinha, Talisson e Leandro Kivel quase surpreenderam Sidão.

Enquanto isso, vaias para os tricolores. No time de Dorival Junior, a bola demorava para passar do setor defensivo para o meio campo. Com mais posse de bola, o São Paulo apostou nas jogadas pelas pontas, e as poucas boas oportunidades da primeira etapa surgiam pela direita.

Mais rápido na volta do intervalo, o São Paulo deixou seu torcedor mais tranquilo já no início do segundo tempo, quando Marcos Guilherme, depois de triangulação com Cueva pela direita, achou Nenê sozinho na frente do goleiro, que fez 1 a 0, aos 3 minutos.

O time tricolor continuou pressionando, Diego Souza tentou de fora da área, Hudson e Jucilei tentavam conduzir contra-ataques, mas foi o lateral-esquerdo Reinaldo quem lançou para Diego Souza. Dentro da área, o atacante foi derrubado pelo goleiro Mota e o juiz marcou pênalti. Aos 16, Cueva converteu.

Com a vantagem, o São Paulo puxou o freio, e o jogo voltou a esfriar. Dorival promoveu a estreia do meia-atacante Valdívia em busca de mais velocidade no meio tempo, mas o jogo continuou fechado no meio-campo, enquanto os mandantes tentavam correr atrás do prejuízo.

FICHA TÉCNICA

CSA 0 X 2 São Paulo

CSA - Mota, Talisson, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Dawhan, Giva (Bruno Veiga), Yuri e Leandro Kivel (Michel Douglas); Daniel Costa e Didira (Yago). Técnico: Flávio Araújo.

São Paulo - Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Nenê (Valdívia) e Cueva (Shaylon); Marcos Guilherme (Caíque) e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Gols: Nenê, aos 3, e Cueva, aos 16 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Leandro Kivel, Yuri e Mota.

Cartão vermelho: Yuri.

Público e renda: Não disponíveis.

Juiz: Bráulio da Silva Machado

Local: Estádio Rei Pelé