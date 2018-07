São Paulo se apressa para renovar com Denis e mais três jogadores

A diretoria do São Paulo quer adiantar a preparação do elenco para as próximas temporadas e tem conversado com pelo menos quatro jogadores para renovar contrato com antecedência. Exceto o goleiro Denis, cujo vínculo termina em agosto, as negociações com os volantes João Schmidt e Hudson, mais a do meia Ganso, antecipam acordos que têm validade até a próxima temporada.

Nesta semana o clube já concluiu a renovação com o lateral-direito Bruno para até dezembro de 2017. Para até a mesma data deve valer o novo acordo com o goleiro Denis. O titular da posição está no São Paulo desde 2009 e deve ser o próximo jogador a ter o contrato refeito com o São Paulo.

A outra negociação mais avançada é com o meia Ganso. Na última segunda-feira representantes do clube e do jogador se reuniram para acertar detalhes de novo contrato e comentaram que a conversa foi positiva. O atual vínculo do camisa 10 vai até setembro de 2017. O objetivo é fechar por mais quatro temporadas e, assim, diminuir o risco de sondagens de clubes do exterior.

A vontade de renovar com os volantes João Schmidt e Hudson representam a aposta do clube no desenvolvimento do futebol da dupla. Ambos ganharam mais espaço nesta temporada, principalmente por atuações na Copa Libertadores. A dupla recebe salários menores que a maioria dos titulares e têm na renovação uma oportunidade para ganharem mais valorização.

João Schmidt, por exemplo, retornou do meio do ano passado de um empréstimo ao Vitória de Setúbal, em Portugal. Por ter recebido poucas chances, quase foi para o Avaí no começo do ano. O técnico Edgardo Bauza resolveu apostar nele como titular em duas partidas da Libertadores, contra Trujillanos e River Plate, quando o jogador foi bem, fez gol e reconquistou espaço. O contrato dele vai até junho do ano que vem.

Já Hudson chegou ao clube em 2014 após se destacar no Botafogo-SP. Assinou primeiramente um contrato curto, depois prolongo até dezembro de 2017. O atual capitão também se destacou na Copa Libertadores, principalmente pelo trabalho de marcação e os desarmes: é o maior "ladrão" do torneio.