São Paulo se aproxima de acerto com Centurión, do Racing

O São Paulo deve acertar nos próximos dias a contratação de Adrián Centurión, do Racing. A diretoria tricolor encaminhou uma proposta de cerca de 4 milhões de euros para comprar 70% dos direitos do meia e a tendência é que o clube argentino aceite a oferta.

O presidente do Racing, Victor Blanco, confirmou que o negócio deve acontecer e diz que a carreira do jogador, considerado uma das maiores revelações dos últimos anos e autor do gol que deu o título argentino à equipe após um jejum de 13 anos, não pode ser freada.

"Estamos considerando seriamente a oferta do São Paulo por Adrián, que não pode ter sua carreira bloqueada. Ele quer crescer e essa oferta é realmente muito importante. Vamos sentar e conversar nos próximos dias para tomarmos uma decisão", afirmou à TYC Sports, canal de TV da Argentina.