São Paulo se despede do Morumbi após queda como mandante no returno

Melhor mandante do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a jogar no Morumbi nesta segunda-feira, contra o Sport, no compromisso que marca sua despedida do estádio em 2018, em situação bem diferente. Das nove partidas disputadas em casa no returno, o time venceu apenas três, o que fez seu aproveitamento despencar em relação à concorrência.

No encerramento da 19.ª rodada, apenas o Internacional fazia frente ao então líder, com os mesmos 92,5% de aproveitamento obtidos graças a sete vitórias e dois empates em casa.

No início desta 37.ª jornada, cinco equipes já apresentavam melhor campanha como mandantes do que o São Paulo, que agora tem 68,5% de aproveitamento, empatado com Cruzeiro e Atlético-MG. Grêmio (70,4%), Internacional (79,6%), Atlético-PR (79,6%), Flamengo (81,5%) e Palmeiras (87%) possuem performance superior.

A queda da equipe tricolor, que deixou a briga pelo título e mal consegue retornar ao G-4, fez a torcida desanimar. Após levar mais de 40 mil torcedores ao Morumbi em oito partidas consecutivas, o São Paulo não tem atraído grandes públicos. Na última exibição em casa, por exemplo, a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, apenas 14.058 pessoas compareceram. No jogo anterior, o empate em 1 a 1 com o Grêmio, foram 24.757.

Morumbi passará por reformas para 2019

O clube vai aproveitar o período de pausa até o início da próxima temporada para realizar algumas mudanças estruturais no Morumbi. Conforme noticiou o Estado em setembro, o São Paulo vai reformar os vestiários e os túneis de acesso ao gramado. A ideia é que em fevereiro ou, no mais tardar, março, tudo esteja pronto.

Já os refletores contarão com lâmpadas de LED, mais econômicas e de maior duração. O clube estima entre R$ 55 mil e R$ 60 mil o custo atual com manutenção da iluminação, que teria uma redução de 30%. A expectativa é de que a montagem seja feita entre dezembro e janeiro, a tempo da estreia no Paulista.