São Paulo se preocupa com a defesa e prioriza reforços para o setor

As saídas dos atacantes Alexandre Pato e Luis Fabiano não significam que o ataque seja a prioridade na busca do São Paulo por reforços. Um dos setores que mais preocupa é a defesa, posição em que o elenco tem apenas jogadores jovens e vai perder ainda Edson Silva. Com o contrato finalizado, o defensor vai deixar o clube ao fim da temporada.

A zaga já era foco de preocupação para 2016 mesmo na gestão anterior, ainda com Carlos Miguel Aidar como presidente. O ex-mandatário chegou a procurar o uruguaio Diego Lugano, mas renunciou ao cargo antes da concretização do negócio. Agora sob o comando de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o clube continua preocupado com o setor.

A defesa do São Paulo levou 47 gols em 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, número maior até mesmo do que times como Coritiba e Chapecoense, que brigaram contra o rebaixamento até as última rodadas. O time do técnico Milton Cruz encerrou a temporada com dois jovens como titulares da defesa: Lucão, de 19 anos, e Rodrigo Caio, de 22. Lyanco, de 18, também chegou a ganhar chances durante as partidas.

O setor também conta com Breno, que se recupera de cirurgia no joelho direito, é uma das apostas para formar a equipe titular em 2016. Já Luiz Eduardo, também está em fim de contrato e ainda não soube se continua no elenco para o próximo ano. Os dois, porém, têm menos de 30 anos e é justamente por reforços experientes que a diretoria deve buscar.