São Paulo se prepara para sequência de jogos com desfalques no Brasileirão

O técnico Dorival Junior fez testes, mudanças e viu o São Paulo oscilar várias vezes até encontrar o que considera ser até o momento a melhor formação do time, que passou por diversas reformulações no elenco durante a temporada. Porém, as próximas rodadas do Brasileirão serão desafiadoras para o treinador.

O jogo contra o Atlético-GO neste sábado será o último do peruano Cueva antes de uma sequência de três jogos em que o peruano será desfalque por causa da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, em que o meia defenderá sua seleção nacional contra a Nova Zelândia. Além dele, Militão também desfalcará o São Paulo, já a partir deste sábado. O jovem atleta sofreu um estiramento na coxa direita que pode deixá-lo fora dos gramados por até três semanas.

O São Paulo corre ainda o risco de ter desfalques por cartões amarelos: são cinco atletas pendurados no time que começará jogando em Goiânia: Petros, Lucas Pratto, Hernanes, Rodrigo Caio, e Sidão. Reservas, Lucas Fernandes e Gómez também estão na mesma situação.

A vaga de Militão já parece ter solução. Araruna foi acionado no treino de quinta-feira e deve substituir o lesionado no jogo contra o Atlético-GO. O duelo contra os lanternas será decisivo para que Dorival decida se manterá Araruna ou dará uma nova chance a Buffarini, outra opção para a lateral-direita tricolor.

No meio campo, para os jogos contra Chapecoense, Vasco e Grêmio, sem Cueva, Dorival terá de escolher entre simplesmente colocar alguém no lugar do peruano e manter a formação que vem utilizando, ou alterar o esquema de jogo, colocando jogadores com perfil diferente de Cueva em sua vaga. Os principais candidatos são: Gomez, Maicosuel, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes.

O São Paulo encerra nesta sexta a preparação para o duelo contra o Atlético-GO e viaja para Goiânia após o treino. Com 40 pontos, o time tricolor está na 11ª posição do Brasileirão e tenta se afastar de vez da zona de rebaixamento com a terceira vitória seguida, após os triunfos sobre Flamengo e Santos.