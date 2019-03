São Paulo se reapresenta após folga e conta com os retornos de Hudson e Brenner

O volante Hudson e o atacante Brenner foram as novidades no treinamento do São Paulo nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, na capital. O elenco voltou a treinar após ter vencido o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), pelo Campeonato Paulista, no último domingo, e recebido folga na segunda. A atividade contou com o retorno da dupla, que fica à disposição do técnico interino Vágner Mancini para a partida deste sábado contra a Ferroviária, pela 10.ª rodada do Estadual.

O volante Hudson esteve fora do time nos dois últimos jogos do Paulistão por ter sofrido uma concussão após uma bolada no treinamento. Já Brenner não atua pelo São Paulo desde a derrota por 2 a 0 para o Santos, no estádio do Pacaembu, na capital, pela terceira rodada. O jogador sofreu uma lesão na coxa esquerda na ocasião.

Por outro lado, o retorno do São Paulo para a semana de treinamentos não contou com o volante Liziero, que tem dores no púbis e lesão no tornozelo direito, e mais o atacante Everton, que sofreu um estiramento na coxa esquerda. Os dois permaneceram na área interna para se recuperarem dos problemas e ainda não têm previsão para voltar a defender o time.

Ao contrário do previsto, o jogo contra a Ferroviária, neste sábado, será no estádio do Pacaembu. A diretoria anunciou que o Morumbi não terá condições de receber a partida por ter sofrido estragos com a forte chuva do último sábado. Os vestiários e a zona mista acabaram alagados e vão precisar passar por uma ampla reforma e limpeza. Ainda não há previsão se para a rodada seguinte, contra o Palmeiras, o estádio terá condições de utilização.