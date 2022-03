São Paulo se reapresenta de olho no clássico com o Palmeiras com retorno de Alisson

Com a motivação em alta após derrotar o Corinthians, por 1 a 0, e encaminhar a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, visando o clássico contra o Palmeiras, marcado para quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, em partida adiada da quarta rodada. A principal novidade foi o retorno de Alisson, recuperado de um pequeno estiramento na região anterior da coxa.

Alisson desfalcou o São Paulo nas duas últimas partidas do clube no Campeonato Paulista. Ele ficou fora na vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa e também no triunfo contra o Corinthians, por 1 a 0, no último sábado. O jogador volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, mas a tendência é que seja opção entre os reservas no clássico de quinta.

Além de Alisson, o volante Luan e o meia Patrick treinaram normalmente nesta segunda-feira. Já o lateral Igor Vinícius continua se recuperando de um estiramento na região posterior da coxa direita.

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram contra o Corinthians fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT e terminaram com uma corrida em volta do gramado. Já os demais atletas fizeram um coletivo e um trabalho específico de cruzamentos e finalização a gol.

Após as atividades, os atletas foram liberados e terão que se reapresentar nesta terça-feira, às 10h, para mais um treino no CT da Barra Funda.

Precisando de mais uma vitória, nos últimos três jogos, para confirmar sua classificação às quartas de final, o São Paulo enfrenta o Palmeiras na liderança do Grupo B, com 17 pontos. O São Bernardo tem 15 e a Ferroviária, dez. O Novorizontino, com três, já teve o rebaixamento confirmado.