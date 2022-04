Ceni começa a preparar titulares do São Paulo para visitar Flamengo no Rio pelo Brasileirão

O elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, horas após a vitória por 2 a 0 sobre o Everton de Viña del Mar, pela Sul-Americana. O técnico Rogério Ceni começa a preparar o time para visitar o Flamengo neste domingo, partida na qual o São Paulo deverá apostar mais uma vez na rotatividade do elenco, embora ele tenha dito que o Nacional é o grande objetivo do clube.

O treinador tem evitado comentar sobre titulares e reservas, mas a prioridade do time tricolor está claramente voltada para o Campeonato Brasileiro, enquanto tem mudado praticamente todo o elenco para a Copa Sul-Americana.

Dos jogadores que iniciaram a primeira partida do Brasileirão, contra o Athletico Paranaense, apenas Igor Gomes foi titular em um dos jogos da Copa Sul-Americana até o momento. No restante, todos os atletas titulares no torneio nacional foram poupados. Com isso, a expectativa é que Ceni mande a campo contra o Flamengo uma escalação parecida com a que foi titular na goleada por 4 a 0 sobre o time de Curitiba, causando a demissão do técnico Alberto Valentim.

Durante o treinamento desta sexta, os jogadores que atuaram contra o time chileno fizeram um trabalho regenerativo, que começou na parte interna do CT da Barra Funda e foi estendido para o campo. O restante do grupo participou de atividade tática comandada por Ceni. Os atletas fizeram um coletivo de 11 contra 11, com ajustes do treinador durante o trabalho. O treinamento foi finalizado com cobranças de falta, como Ceni fazia quando era goleiro do São Paulo.

Dos atletas titulares na primeira partida do Brasileirão, apenas Jonathan Calleri entrou em campo nesta quinta-feira. Rigoni, Patrick, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara também entraram no decorrer do jogo e poderão ser opções contra o Flamengo. A única ausência do treinamento foi o goleiro Jandrei, que sentiu mal-estar nas vésperas do jogo de quinta e precisou ser cortado. O goleiro ainda está se recuperando. Ele realizou apenas um trabalho interno na academia. Caso Jandrei não se recupere a tempo, Tiago Volpi será o titular.

O São Paulo finaliza a preparação para enfrentar o Flamengo na manhã deste sábado. Na sequência, viaja rumo ao Rio. A provável escalação que Rogério Ceni deverá mandar a campo conta com: Jandrei (Tiago Volpi); Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Eder e Jonathan Calleri.