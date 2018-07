São Paulo se reapresenta nesta segunda e já pensa no The Strongest

SÃO PAULO - Ainda faltam dez dias para o São Paulo enfrentar o The Strongest pela Copa Libertadores, mas os jogadores não conseguem tirar da cabeça o duelo que irá selar as pretensões da equipe no torneio continental. As perguntas sobre a partida deram a tônica da reapresentação do grupo nesta segunda-feira após a vitória sobre o Bragantino no último sábado.

Os jogadores admitem que já pensam no adversário, mas tentam voltar suas atenções para o campeonato Paulista. Nesta semana, o time enfrenta o Paulista em Jundiaí e, no domingo, faz o clássico contra o Corinthians no Morumbi. "Na próxima quinta é o jogo mais importante da equipe no ano, mas estamos tranquilos e trabalhando forte para conseguirmos os resultados", afirmou o atacante Wallyson.

Os titulares fizeram um trabalho físico em campo separado enquanto os reservas tiveram uma atividade tática com bola. Paulo Miranda, Cortez e Rhodolfo voltaram a participar do treino e devem estar em condições para a partida no Estádio Jayme Cintra.

Para Maicon, o jogo contra o Corinthians pode dar uma motivação adicional para o jogo de La Paz caso o São Paulo saia vencedor. A dúvida é se Ney Franco manterá os titulares ou não no clássico.

"Temos que pensar no Paulista, que será um jogo difícil. A partir da quinta passamos a pensar no Corinthians, e é claro que um clássico nos dá sempre mais moral para jogar contra o The Strongest", ponderou.