São Paulo se recupera na Copa SP com goleada e lidera

BARUERI - Depois de apenas empatar com os japoneses do Kashiwa Reysol, o São Paulo se recuperou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, o time tricolor contou com uma atuação ruim do goleiro Janielyson para golear o Auto Esporte, da Paraíba, por 5 a 0, e assumir a liderança do Grupo W, em Barueri.

Isso porque, mais cedo, o Kashiwa Reysol teve placar mais tímido ao ganhar de 2 a 1 do Barueri. Assim, o São Paulo tem melhor saldo de gols. Mas, na última rodada, a equipe treinada pelo técnico Mente terá pela frente os donos da casa, enquanto os japoneses vão enfrentar os paraibanos.

Logo aos 2 minutos, o zagueiro Lucas Silva, antes chamado de Lucão, que faz parte do grupo profissional do São Paulo, abriu o placar de cabeça. No fim do primeiro tempo, Ewandro fez o segundo, depois de limpar o zagueiro e bater forte.

Substituto de Sapé, que saiu machucado, Janielyson foi com a mão mole para defender um chute de longe e Ewandro marcou no rebote. Aos 39, Leonardo Prado arriscou do meio da rua, o goleiro pulou tarde e permitiu um golaço do são-paulino. Ainda deu tempo de o São Paulo fazer mais um, com Boschilia, o craque do time.

EMPATE

O Flamengo não passou de um empate por 1 a 1 com o Aquidauanense. Thiago Santos abriu o placar para o time rubro-negro aos 16 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 31, Cláudio empatou para o time de Mato Grosso do Sul. Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Grupo I, com quatro pontos.

O Aquidauanense tem o mesmo números de pontos, mas fica na segunda colocação devido ao saldo de gols, que é menor. O Santo André, que bateu o Noroeste por 2 a 0, ocupa a terceira colocação. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Noroeste. O time sul-matrogrossense pega o Santo André.