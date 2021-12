São Paulo se reforça com Alisson, ex-Grêmio, e espera recuperar bom futebol do meia-atacante

Em estreita relação com a diretoria do Grêmio, o São Paulo acertou a contratação do seu terceiro reforço para 2022, o segundo vindo do time gaúcho. Trata-se do meia-atacante Alisson, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2024.

Os laços com o Grêmio são tão estreitos que o São Paulo enviou por empréstimo Orejuela e Bruno Alves aos gaúchos e, além de Alisson, também trouxe Rafinha. O outro reforço já confirmado é o goleiro Jandrei, ex-Santos.

Está em curso um processo de reformulação no elenco são-paulino. A diretoria deu a Rogério Ceni carta branca para reorganizar o grupo. Outros jogadores ainda vão chegar e sair no início de 2022. Tudo para que seja evitado o estresse passado no último Campeonato Brasileiro, quando a equipe precisou lutar contra o rebaixamento até o fim do torneio.

Alisson defendeu o Grêmio nas últimas quatro temporadas e foi rebaixado junto com a equipe gaúcha neste ano. O jogador de 28 anos fechou 2021 com 41 jogos, quatro gols e três assistências.

O meia-atacante foi contratado a pedido de Rogério Ceni para suprir uma posição até então carente no elenco, a de um atleta rápido que atua pelos lados do campo. Embora nãoseja tão habilidoso, ele é versátil e visto como peça ofensiva importante no auxílio à marcação.

Alisson nasceu em Rio Pomba, Minas Gerais, e iniciou a carreira no Cruzeiro. Ainda nas categorias de base, o jogador defendeu a Cabofriense antes de retornar ao clube de Belo Horizonte para concluir o seu processo de formação.

Após estrear no profissional, o jogador foi emprestado ao Vasco da Gama em 2013. Ao retornar do Rio de Janeiro, foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014, e recebeu a oportunidade de defender a seleção brasileira no Torneio de Toulon, na França.

Em 2017, conquistou a Copa do Brasil e encerrou a sua passagem pelo clube mineiro. Pelo Grêmio, Alisson ergueu a taça da Recopa Sul-Americana e foi tetracampeão gaúcho.