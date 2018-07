São Paulo se reforça com a vinda de zagueiro do São Caetano

O São Caetano anunciou nesta terça-feira a negociação do zagueiro Luiz Eduardo com o São Paulo. O jogador de 28 anos rescindiu na noite de segunda-feira com o ex-time, se transfere para o clube do Morumbi a custo zero e é o segundo reforço contratado nos últimos dez dias, depois da chegada do atacante Wilder Guisao, que chegou cedido por empréstimo pelo Toluca, do México.

O time do ABC Paulista confirmou a saída do defensor em seu perfil no Twitter. De acordo com o clube, a negociação foi a custo zero e o São Caetano ficou com 50% dos direitos econômicos de Luiz Eduardo. O zagueiro tinha contrato até o fim do ano que vem e deixa o clube por estar acima do patamar salarial planejado pela diretoria para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Luiz Eduardo é o zagueiro canhoto que o São Paulo buscava. Segundo o técnico Juan Carlos Osorio, a comissão técnica analisava partidas da Série B para achar um jogador que pudesse chegar para a vaga de Dória, que teve o contrato de empréstimo finalizado e voltou para o Olympique de Marselha, da França. O defensor do São Caetano estava no clube do ABC Paulista desde 2013 e disputou 36 jogos.

O zagueiro começou a chamar a atenção do São Paulo justamente em 2013, quando marcou um gol pelo XV de Piracicaba, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Com passagem pelo futebol da China, Luiz Eduardo se notabilizou também no São Caetano pelas boas cobranças de falta de longa distância.