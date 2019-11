São Paulo segue com melhor defesa do Brasileirão, mas liga sinal de alerta

O São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Nos 34 jogos disputados até agora, a equipe tricolor sofreu 25 gols, dois a menos do que o Palmeiras, segundo no quesito. No entanto, o São Paulo ligou sinal de alerta: foi vazado nos últimos quatro jogos. O time vem de duas derrotas em casa e dois empates fora.

Se sofrer gol do Vasco no duelo desta quinta-feira, no Morumbi, o São Paulo voltará a ser vazado em cinco jogos seguidos após mais de dois anos. A última grande sequência negativa da defesa aconteceu entre julho e setembro de 2017, com dez jogos seguidos com gols sofridos.

Apesar das últimas partidas, a defesa do São Paulo é o único setor que não vem sendo criticado pela torcida. O goleiro Tiago Volpi foi o primeiro a conseguir uma boa sequência na posição desde a aposentadoria de Rogério Ceni. os zagueiros Bruno Alves e Arboleda também contam com prestígio.

Na lateral-esquerda, Reinaldo tem sido um dos melhores jogadores do elenco nesta temporada. Na direita, Daniel Alves chegou a ser xingado em um protesto de torcedores em frente ao portão principal do Morumbi. Ele vem alternando entre a lateral e o meio de campo.

Por outro lado, o ataque do São Paulo vem deixando a desejar. A equipe marcou 34 gols no Campeonato Brasileiro e tem o pior ataque entre os 13 primeiros colocados na tabela. Mesmo com a chegada de Fernando Diniz, que gosta de escalar suas equipes de forma ofensiva, o setor não conseguiu se encontrar.

O São Paulo está em sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 54 pontos. A posição, por enquanto, garante uma vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Na próxima rodada, a equipe recebe o Vasco na quinta-feira, no Morumbi.