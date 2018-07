São Paulo segura Ronaldinho e vence Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão

SÃO PAULO - O São Paulo fez bem a lição de casa e venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo morno, a equipe paulista contou com o gol de Luis Fabiano, ainda no primeiro tempo, para chegar à terceira vitória na competição, a terceira por este placar.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos nove pontos e subiu para a sexta colocação. Na próxima rodada, a equipe enfrentará a Portuguesa, no próximo sábado, às 18h30, no Canindé. Já o Atlético-MG estacionou nos dez pontos, em terceiro, e jogará contra o Náutico, também no próximo sábado, às 21 horas, no Independência.

Para chegar à vitória, o time da casa contou com os lampejos de Jadson. Mesmo sem ser brilhante, o meia distribuiu bem o jogo e deu bons passes, inclusive a assistência para Luis Fabiano. Por outro lado, o Atlético-MG teve Ronaldinho Gaúcho apagado em sua segunda partida pelo clube, bem abaixo da atuação que teve na estreia contra o Palmeiras.

Antes da partida, o São Paulo homenageou os jogadores que fizeram parte do elenco que conquistou a primeira Libertadores do clube, em 1992. Há exatos 20 anos, a equipe vencia o Newell''s Old Boys na decisão do torneio continental e por isso alguns nomes daquele time, como Raí, Zetti e Cafu, entraram em campo neste domingo com o troféu da competição.

O JOGO

O Atlético-MG começou melhor na partida e logo aos 4 minutos perdeu boa oportunidade, com Jô, que cabeceou para boa defesa de Dênis. Mas logo o São Paulo equilibrou as ações e passou a controlar a posse de bola.

Aos 20 minutos, o São Paulo perdeu Fabrício. O volante, que voltou à equipe após longo período afastado, pisou em um buraco, sentiu a perna direita e deu lugar a Maicon. Este era apenas o quarto jogo do atleta desde que chegou ao clube paulista, em janeiro, justamente por causa de uma sequência de lesões.

As duas equipes sofriam para passar do meio de campo, o jogo ficou truncado e a chance seguinte aconteceu apenas aos 29 minutos, quando Luis Fabiano e Lucas fizeram boa jogada, mas o meia acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Dez minutos depois, o time da casa teve nova chance. Após boa troca de passes, Maicon entrou na área, perdeu ângulo e rolou para Jadson. O meia chegou batendo de esquerda e exigiu boa defesa de Giovanni.

O São Paulo crescia na partida e conseguiu chegar ao gol aos 41 minutos. Jadson avançou pela intermediária e deu ótima enfiada de bola para Luis Fabiano. O atacante bateu de primeira, na saída de Giovanni, para marcar seu terceiro gol neste Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo acabou mesmo com a vantagem são-paulina e na volta do intervalo o time da casa parecia satisfeito com o placar. Assim, recuou e permitiu que o Atlético-MG dominasse a posse de bola. Os visitantes, no entanto, viam Ronaldinho e Bernard em tarde apagada e tinham dificuldades na criação de jogadas.

Em uma das poucas subidas ao ataque, o São Paulo perdeu a bola, permitiu o contra-ataque do Atlético-MG e quase levou o empate. Aos 14 minutos, Jô recebeu na meia-lua e bateu, mas foi travado. No lance seguinte foi a vez dos donos da casa levarem perigo, com Jadson, que invadiu a área sozinho, mas se atrapalhou e não bateu a gol.

As chances animaram o jogo e as duas equipes passaram a buscar mais o gol. De um lado, Ronaldinho bateu falta com perigo, enquanto do outro, Jadson tentou enfiada de bola para Luis Fabiano e exigiu saída rápida de Giovanni.

Aos 22 minutos, o Atlético-MG perdeu sua melhor chance na partida. Juninho, que havia entrado há pouco, fez ótima jogada na intermediária, costurou a zaga adversária e tocou para Bernard. O meia bateu forte, mas em cima de Dênis, que impediu o empate.

O jogo estava aberto, com chances para ambos lados. Aos 28 minutos, foi a vez do São Paulo, com Lucas, que ganhou de Réver, invadiu a área e rolou para o meio. Carlos César conseguiu desviar a bola e tirá-la da direção de Jadson. No final da partida, a equipe perdeu Luis Fabiano, expulso por reclamação, mas já era tarde para uma reação do Atlético-MG.

SÃO PAULO 1 X 0 ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Dênis; Douglas (Rodrigo Caio), Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Fabrício (Maicon), Casemiro, Jadson e Cícero; Lucas (Osvaldo) e Luis Fabiano. Técnico - Emerson Leão.

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Carlos César (André), Réver, Rafael Marques e Júnior César; Pierre (Leandro Donizete), Richarlyson, Bernard e Ronaldinho Gaúcho; Danilinho (Juninho) e Jô.

GOL - Luis Fabiano, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Pierre, Lucas, Luis Fabiano.

CARTÃO VERMELHO - Luis Fabiano.

PÚBLICO - 10.981 pagantes.

RENDA - R$ 304.052,00.

LOCAL - Estádio Morumbi, em São Paulo (SP).

Acompanhe os principais lances da partida:

47' 2T - PRRRRRRR. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 1 x 0 Atlético-MG.

45' 2T - Pressão do Atlético-MG no fim da partida. A bola fica viva na área e Rhodolfo sofre falta. A posso de bola volta para o São Paulo.

44' 2T - O árbitro dará 3 minutos de acréscimo.

42' 2T - O Atlético-MG quer aproveitar que tem um homem a mais em campo para buscar o empate no fim da partida.

40' 2T - EXPULSO! Luis Fabiano recebe o segundo cartão amarelo por reclamação com o árbitro e leva o cartão vermelho.

39' 2T - Luis Fabiano faz dura falta em Leandro Donizete e é punido com o cartão amarelo.

36' 2T - No Atlético-MG, entra André no lugar de Carlos César. Já no São Paulo, Lucas dá lugar para Osvaldo.

35' 2T - Lucas arrisca de fora da área, mas a bola passa muito longe do gol de Giovanni

26' 2T - Ronaldinho dá um lançamento em profundidade para Jô. O atacante escora de peito para Juninho. Ele bate de primeira, mas manda a bola longe do gol de Denis

24' 2T - Substituição no São Paulo. Rodrigo Caio entra no lugar de Douglas no time tricolor.

24' 2T - O Atlético-MG mostra mais consistência e tem as melhores chances no jogo. O São Paulo aposta no contra-ataque.

22' 2T - DENIS! Bernard se livra da marcação do zagueiro Paulo Miranda e quase empata a partida. O goleiro do São Paulo faz ótima defesa.

21' 2T -

Ronaldinho Gaúcho cobra falta direto para o gol de Denis e o goleiro são paulino segura firme.

20' 2T - Luis Fabiano mostra apetite de gol e pressiona.

16' 2T - Substituição no Atlético-MG. Sai Danilinho para a entrada de Juninho.

16' 2T - Jadson fica com a bola na área em ótima chance pela direita, mas perde o controle e ela sai pela linha de fundo.

8' 2T - Leandro Donizete chuta com liberdade, mas isola a bola e é tiro de meta para o São Paulo.

5' 2T - O Atlético-MG vai em busca do empate no Morumbi. O São Paulo faz melhor a troca de passes, mas não leva perigo.

0' 2T - PRRRRRRRRR - Começa o segundo tempo no Morumbi.

FIM DO INTERVALO

O São Paulo não mexe para o segundo tempo.

Leandro Donizete entra no lugar de Pierre, no Atlético-MG. "Vou entrar para marcar mais, recompor mais rápido, a equipe não está apresentando um bom futebol"

É constatado que Fabrício sofreu um entorse no joelho e fará novos exames nesta segunda-feira para avaliar a gravidade da lesão. O volante pode ficar de cinco a seis meses fora.

Bernard (Vasco): "Agora é ficar um pouco mais atento, consertar o que tiver que consertar para chegar ao gol. Infelizmente, a gente estava melhor e acabou não fazendo os gols. Agora é consertar, voltar para o segundo tempo e tentar conseguir o gol."

Luis Fabiano (São Paulo): "Acho que, quando a gente conseguiu a triangulação e tocou a bola, chegou ao ataque. É tocando (a bola) e tendo triangulação que a gente consegue chegar."

INTERVALO

48' - Fim de primeiro tempo no Morumbi: São Paulo 1 x 0 Atlético-MG.

45' - Lucas coloca a mão no ombro de Junior César por trás e atrapalha o ataque atleticano. O camisa 7 recebe o cartão amarelo.

44' - O árbitro dá três minutos de acréscimo.

41' - GOOOOOOOOOOL - Luis Fabiano abre o placar no Morumbi. Ele recebe ótimo passe na diagonal de Jadson e não dá chance para o goleiro Giovanni. São Paulo 1 x 0 Atlético-MG.

40' - Pierre mata um contra-ataque do São Paulo que era puxado por Cortez e recebe o cartão amarelo. Com a punição, fica fora do próximo jogo do Atlético-MG.

39' - Maicon chega pela esquerda e, bloqueado, rola para trás, Jadson aproveita e chuta com perigo. O goleiro Giovanni espalma, mas Luis Fabiano não chega a tempo de aproveitar o rebote.

33' - Ronaldinho Gaúcho cobra falta direto para o gol. A bola fica na mão de Denis.

32' - Bernard, do Atlético-MG, fica caído e sai o primeiro cartão amarelo do jogo para o são-paulino Douglas.

29' - Lucas e Luis Fabiano acabam se embolando na área e despediçam chance de abrir o placar para o São Paulo.

26' - O meio-de-campo no Morumbi fica congestionado. Os dois times têm dificuldades para evoluir e a marcação é intensa dos dois lados.

20' - Fabrício fica caído em campo e é atendido pelo médico do São Paulo. No jogo que marcava seu retorno, ele sente dores no joelho e deixa o gramado chorando. Maicon entra em seu lugar.

18' - Lucas domina com liberdade pela esquerda, mas Rafael Marques corta na entrada da pequena área e afasta o perigo do gol do Atlético-MG.

16' - Ronaldinho Gaúcho chuta de fora da área pela esquerda e dá trabalho para Denis. O goleiro do São Paulo defende em dois tempo.

15' - O São Paulo começa a pressionar e fica mais tempo no ataque. Mas o Atlético-MG, mesmo fora de casa, não se restringe a apenas defender.

9' - Luis Fabiano corta o zagueiro e arrisca um chute rasteiro para o gol. A bola é desviada e é escanteio para o São Paulo.

8' - Richarlyson sente entrada mais forte de Lucas e é atendido fora de campo.

7' - O jogo começa com maior domínio do time mineiro. O São Paulo fica na troca de passes e ainda não leva perigo ao gol de Giovanni.

4' - A primeira jogada de perigo é do Atlético-MG. Ronaldinho Gaúcho cruza para Jô, que cabeceia em cima de Denis.

0' - PRRRRRRRRRR - Começa o jogo no Morumbi.

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Carlos Cesar, Rever, Rafael Marques e Junior Cesar; Pierre, Richarlyson, Danilinho, Ronaldinho Gaúcho; Jô e Bernard. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO - Denis; Douglas, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Fabrício, Casemiro, Cícero e Jadson; Lucas e Luis Fabiano. Técnico: Leão.

0' - O ídolo Raí entrega a camisa de número 100 para o jovem Lucas, que completa neste domingo o centésimo jogo pela equipe tricolor.

0' - O capitão Luis Fabiano entrega um prato de prata ao líder de 92, Raí. E Rogério Ceni concede o prato emblemático para Zetti, o goleiro da equipe na conquista da Libertadores.

0' - Jogadores do São Paulo prestam homenagem aos ídolos que conquistaram a Libertadores de 1992, há 20 anos. Tricolor venceu o Newell's Old Boys na final, nos pênaltis, por 3 a 2, depois de ganhar o jogo no Morumbi por 1 a 0.