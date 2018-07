São Paulo só precisa de 'alguns' ajustes, diz interino

SÃO PAULO - Há quase 10 anos assumindo o São Paulo interinamente sempre que um técnico é demitido, Milton Cruz conhece como pouquíssimos o clube. Na véspera de entregar a equipe para Paulo Autuori, o auxiliar comandou o time tricolor numa apática derrota por 2 a 1 para o Bahia, na noite desta quarta-feira, no Morumbi. Apesar da péssima apresentação da equipe, Milton acredita que os problemas não são tantos.

"Nossa equipe tem bons jogadores e precisamos apenas de alguns ajustes. São atletas experientes e que podem dar a volta por cima. Já passamos por isso no passado algumas vezes e sei que o São Paulo sairá fortalecido", comentou Milton Cruz, que defendia uma invencibilidade no Morumbi, mas trabalhou em dois jogos seguidos no estádio e perdeu ambos.

Autuori, que assina contrato na manhã desta quinta-feira, vai assumir uma equipe que vem em péssima fase: perdeu os últimos quatro jogos que fez no Morumbi. E, para piorar, ainda tem que lidar com problemas como mais uma expulsão de Luis Fabiano. Clemente Rodríguez, que já chegou com a fama de violento, também recebeu vermelho logo na primeira partida dele pelo clube.

"Tenho certeza de que a vinda de um novo comandante deixará os jogadores mais confiantes. Sei que a diretoria está trabalhando para resolver isso o mais rápido possível e teremos vida nova com quem vier. Estou triste e chateado pelo resultado do jogo, gostaria muito de vencer como nas últimas vezes, mas infelizmente não consegui", completou Milton Cruz.