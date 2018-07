São Paulo só terá dois dos novos reforços em estreia no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - O São Paulo acertou com quatro reforços para 2013, mas apenas dois deles estão relacionados para a partida deste sábado, contra o Mirassol, que marca a estreia da equipe tricolor no Paulistão e na temporada de forma geral. Lúcio, que veio da Juventus, começa o ano como titular na zaga, enquanto Aloísio, ex-Figueirense, fica como opção de ataque no banco de reservas.

Outros dois atacantes que chegaram para reforçar o elenco do técnico Ney Franco ficam de fora por problemas físicos. Negueba se machucou logo no primeiro treino com bola, passou por cirurgia, e só deve voltar no segundo semestre. Já Wallyson faz reforço muscular no tornozelo direito para começar o ano com risco reduzido de nova lesão.

Dos remanescentes do time do ano passado, a única ausência é Cortez, que vai ser poupado por conta de dores musculares na coxa direita. Com isso, Carleto, que volta de empréstimo do Fluminense, será titular.

Quem também fica de fora da estreia é o volante Fabrício, que já não aparece mais na lista de machucados, mas recupera o ritmo de jogo. Ademilson, com a seleção sub-20, João Schmidt, Rodrigo Caio, Henrique Miranda e Lucas Faria, todos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, estão indisponíveis.

Confira a lista de 20 relacionados pelo São Paulo (dois serão cortados):

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros: Lúcio, Rhodolfo, Rafael Toloi, Edson Silva, Paulo Miranda e João Filipe;

Laterais: Douglas e Carleto;

Meio-campista: Jadson, PH Ganso, Wellington, Denilson, Casemiro, Maicon, Cañete;

Atacantes: Luis Fabiano, Osvaldo e Aloísio.