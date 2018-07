São Paulo só voltará a jogar no Morumbi no começo de abril

O São Paulo só vai voltar a atuar no Morumbi no mês de abril. A reforma no estádio, que passa pela maior revitalização do gramado nos últimos 20 anos, vai se estender até o fim de março e forçar o time a fazer mais dois jogos no Pacaembu, contra Palmeiras, no dia 13, e Botafogo, dia 23, ambos pelo Campeonato Paulista. O possível retorno do clube à sua casa deve ser no dia 2 de abril, contra o Oeste, pelo Estadual.

A previsão inicial da diretoria era retornar ao Morumbi no dia 13, no clássico com o Palmeiras. Mas nesta sexta-feira o São Paulo confirmou no site oficial a necessidade de prorrogar os trabalhos no gramado, principalmente pela necessidade de retoques no sistema de drenagem. A reforma no campo do estádio começou no fim do ano passado, logo após o término do Campeonato Brasileiro.

O clube explicou que o adiamento da conclusão se deve principalmente às recentes chuvas em São Paulo. A diretoria nega que os dois shows do Rolling Stones realizados no Morumbi, no fim de fevereiro, tenham prejudicado o andamento da reforma do gramado.

Os trabalhos incluem a troca do piso, das camadas de pedra e areia no subsolo e a readequação das dimensões para o padrão Fifa, com o comprimento de 105m e largura de 68m. No começo do ano, a diretoria reservou inicialmente o Pacaembu para sete partidas, porém vai acabar por realizar nove nos três primeiros meses desta temporada. Entre os compromissos, o São Paulo jogou ainda duas vezes pela Copa Libertadores, contra o Cesar Vallejo, do Peru, e o The Strongest, da Bolívia.

A passagem pelo Pacaembu tem se mostrado frustrante para o São Paulo pelos prejuízos com a bilheteria no Campeonato Paulista. Por duas vezes seguidas o clube teve prejuízo como mandante, causado pela baixa venda de ingresses e despesas fixas como a taxa de aluguel e gastos operacionais das partida. Na última terça-feira, por exemplo, a presença de 3 mil pagantes contra o Mogi Mirim causou um rombo de R$ 121 mil.

Neste sábado, contra o São Bernardo, a equipe teve o melhor público no Pacaembu pelo Estadual, com 11,1 mil pagantes. A presença da torcida aumentou graças a uma ação da diretoria de gratuidade de ingressos no setor do tobogã para mulheres.