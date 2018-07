São Paulo sofre com desfalques e Muricy critica o calendário

O São Paulo entrou em campo contra o Atlético-PR com nove desfalques e, apesar dos retornos do zagueiro Edson Silva e do lateral-esquerdo Reinaldo, o time terá dez baixas para enfrentar o Atlético-MG, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Para Muricy, talvez até ele tenha de jogar. "Como o médico falou que meu coração está bom, pode ser que eu jogue", brincou.

O time não poderá contar com o meia Paulo Henrique Ganso e o zagueiro Paulo Miranda, que tomaram o terceiro cartão amarelo. Já Michel Bastos foi punido pelo STJD com três jogos de suspensão e caso o clube não entre com efeito suspensivo, também será desfalque. Sem contar Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Lucão, no departamento médico, e Kaká, Souza e Alvaro Pereira, nas seleções nacionais. Outra baixa é Ademilson, na seleção olímpica.

Tal situação está dando dor de cabeça para o treinador. "Não tem ninguém para escalar. Os caras estão se superando, mas contra o Atlético-MG é um confronto direto, será uma partida duríssima. Bom que a gente acredita nos jogadores", afirma Muricy, que ainda não sabe que time colocará em campo em Belo Horizonte.

Para ele, a culpa é do calendário brasileiro, que não para o campeonato nacional em datas Fifa. "Eu estava na concentração e liguei a televisão para ver jogos dos times europeus, mas não tinha nenhum. É porque lá eles param os torneios nas datas Fifa. Só aqui no Brasil é assim. Fico feliz por nossos jogadores nas seleções, mas atrapalha muito porque a competição não para", reclama. "Não prejudica só o São Paulo, todos perdem."