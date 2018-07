São Paulo sofre com infraestrutura de nível olímpico

SÃO PAULO - A sugestão de que algumas disputas da Olimpíada de 2016 sejam transferidas do Rio para São Paulo não agrada ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Além de não ser praxe na organização dos Jogos, a mudança se mostra inviável pela falta de espaços em condições de receber grandes eventos esportivos na capital paulista. Simplesmente porque não há infraestrutura de nível olímpico para isso.

Entre as reclamações sobre a organização dos Jogos de 2016, veio do representante da Federação Internacional de Basquete (Fiba) a possibilidade de levar a modalidade para São Paulo - uma das sedes em 2016 é, justamente, o Parque Olímpico de Deodoro, que nem sequer começou a ser construído.

Diante do medo do fracasso no Rio, a Fiba esqueceu dos problemas que enfrentou na capital paulista durante a organização do Mundial Feminino em 2006. No Ginásio do Ibirapuera, goteiras interromperam os jogos e atletas escorregaram em quadra.

O Ibirapuera foi reformado, com atenção especial à impermeabilização do teto. Foi sede do Mundial Feminino de Handebol em 2011, e recebeu torneios de tênis com a presença de Roger Federer e Rafael Nadal. Mas apresentou problemas de superlotação e de calor excessivo, já que não há sistema de ar condicionado.

Ainda assim, o ginásio é o mais próximo que São Paulo tem hoje de uma arena multiuso. Aparece como possibilidade futura a Allianz Parque, estádio que o Palmeiras deve inaugurar em julho. A AEG, empresa promotora de eventos da arena, pretende trazer outros esportes para o gramado, e NBA e UFC são entidades com grande interesse no local.

De qualquer forma, São Paulo está garantida nos Jogos Olímpicos. A cidade receberá o torneio de futebol, assim como Belo Horizonte, Salvador e Brasília. O estádio não está confirmado, mas a expectativa é de que os jogos sejam na Arena Corinthians.