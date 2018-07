São Paulo sofre com problemas físicos na reta final da temporada

Não deve ser fácil a sequência do São Paulo na temporada. Depois de bater o Emelec por 4 a 2 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, na noite de quinta-feira, o time vai para Criciúma enfrentar a equipe da casa, domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sem poder contar com o zagueiro Rafael Toloi e o atacante Alexandre Pato, ambos com dores musculares.

A expectativa da comissão técnica é que os dois também não estejam aptos a entrar em campo no jogo de volta da Sul-Americana, na próxima quarta-feira, e só possam ficar à disposição contra o Vitória, no dia 9 de novembro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Quem também pode ser poupado em um dos próximos jogos é Kaká. O meia, que recebe tratamento especial pela sua condição física, deve ser aproveitado ou contra o Criciúma ou no jogo de volta contra o Emelec. O mais provável é que Michel Bastos fique com sua posição na partida em que ele for preservado.

"O Kaká sente muito. Nós tivemos no começo dele a sabedoria de intercalá-lo em algumas partidas. Se não fosse assim, nem na seleção ele estaria. Ele não tem a parte muscular como tinha antes e corre demais, só que a recuperação hoje é mais complicada", disse Muricy.

Para o duelo contra o Criciúma, o mais provável é que Luis Fabiano volte para o ataque ao lado de Alan Kardec e Paulo Miranda ou Antonio Carlos façam dupla de zaga com Edson Silva. Muricy também terá o retorno do volante Denilson, que cumpriu suspensão contra o Emelec.