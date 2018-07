São Paulo sofre, mas vence The Strongest de virada

SÃO PAULO - Para quem esperava um massacre do São Paulo no Morumbi, o confronto desta quinta-feira diante do The Strongest surpreendeu. O time brasileiro saiu atrás no placar, sofreu para empatar e só conseguiu a vitória suada por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo 3 da Libertadores, na parte final do segundo tempo. Se a atuação são-paulina não foi das melhores, a equipe da casa saiu de campo com três pontos importantes para buscar a classificação.

O resultado levou o São Paulo aos mesmos três pontos do The Strongest, empatados na segunda colocação e a três pontos do líder Atlético-MG. Na próxima rodada, o time brasileiro volta a atuar no Morumbi, diante do Arsenal, na quinta-feira que vem, enquanto os bolivianos vão a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, no mesmo dia.

O São Paulo até começou o jogo desta quinta justificando seu favoritismo, indo para cima e criando boas oportunidades, mas logo o The Strongest equilibrou as ações, chegou a dominar parte do primeiro tempo e abriu o placar. O gol de empate dos mandantes no fim da etapa inicial foi fundamental para que a equipe voltasse melhor para o segundo tempo e, se aproveitando do cansaço do adversário, alcançasse a vitória.

O JOGO

O São Paulo começou indo para cima e criou sua primeira oportunidade logo no primeiro minuto. Osvaldo arrancou pela intermediária e recebeu falta dura na entrada da área. Na cobrança, Rogério Ceni buscou o canto esquerdo baixo de Daniel Vaca, que voou para fazer bela defesa.

Aos poucos, no entanto, o The Strongest conseguiu neutralizar as principais peças ofensivas são-paulinas e começava a buscar o ataque. Até a posse de bola, completamente dominada pelo time brasileiro no começo, ficou dividida depois dos primeiros dez minutos.

A equipe boliviana gostava do jogo, tanto que surpreendeu e chegou ao primeiro gol aos 20 minutos. Escobar bateu escanteio, Cristaldo desviou com o pé na primeira trave e a bola encobriu a defesa inteira. Do outro lado, o zagueiro Barrera completou quase em cima da linha.

O gol assustou o São Paulo, que começou a ter muita dificuldade para criar e viu o The Strongest dominar a posse de bola. O atacante Pablo Escobar, que já passou pelo futebol brasileiro, era a principal arma da equipe, principalmente aproveitando os espaços nas costas do lateral Douglas.

Apesar do bom momento boliviano, o São Paulo contava com mais qualidade técnica para levar perigo. Aos 39 minutos, Luis Fabiano foi lançado, passou pelo zagueiro e tentou tocar por cobertura, mas acabou jogando a chance para fora.

O The Strongest ainda teve uma grande oportunidade, após nova jogada de Escobar, mas foi o São Paulo que marcou. Aos 42 minutos, Luis Fabiano recebeu cruzamento da direita, dominou e bateu cruzado. Daniel Vaca defendeu, mas Osvaldo pegou o rebote e bateu para empatar.

Talvez ainda acuado com a atuação do time boliviano no primeiro tempo, o São Paulo voltou com mais cautela para a etapa final. A equipe da casa passou a controlar a posse de bola, ao invés de atacar o gol desde o início, como havia feito no princípio do jogo. Assim, a primeira chance saiu apenas aos 15 minutos, quando Douglas, cruzou da direita e achou Jadson, que dominou e encheu o pé para acertar o travessão.

Sem conseguir o gol da virada, a equipe brasileira começou a mostrar nervosismo e errar muitos passes no meio de campo. Pablo Escobar ainda tinha muito espaço no lado esquerdo do ataque, e por lá criou uma bela jogada aos 22 minutos, quando recebeu lançamento e cruzou na cabeça de Reina. O atacante, sozinho, cabeceou em cima de Rogério.

A partir dos 20 minutos finais, o São Paulo praticamente não saiu do campo de ataque. Cansados, os bolivianos não esboçavam qualquer tentativa de contra-ataque, mas conseguiam impedir que os adversários criassem boas chances, ajudados também pela falta de movimentação e o nervosismo dos mandantes.

Quando o The Strongest se lançou ao ataque em um contra-ataque, o São Paulo chegou ao segundo gol. Cañete deu linda enfiada de bola para Ganso, que saiu de frente para o goleiro. Ele viu Luis Fabiano em melhores condições e rolou para o atacante marcar, aos 34 minutos, e definir o resultado.

SÃO PAULO 2 X 1 THE STRONGEST

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rafael Tolói e Cortez; Wellington, Denilson (Paulo Henrique Ganso) e Jadson (Fabrício); Aloísio (Cañete), Osvaldo e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

THE STRONGEST - Daniel Vaca; Bejarana, Méndez, Barrera e Torrico; Veizaga, Soliz, Chumacero e Cristaldo (Cunningham); Pablo Escobar e Reina. Técnico: Eduardo Villegas.

GOLS - Barrera, aos 20, e Osvaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo. Luis Fabiano, aos 34 minutos.

CARTÕES AMARELOS - Wellington (São Paulo); Méndez, Barrera, Soliz (The Strongest).

ÁRBITRO - Enrique Cáceres (PAR).

RENDA - R$ 918.305,00.

PÚBLICO - 31.272 presentes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

Acompanhe os lances da partida:

SEGUNDO TEMPO

48min - Juiz apita e é fim de jogo no Morumbi. São Paulo garante três pontos na Copa Libertadores depois de vitória por 2 a 1 sobre o boliviano The Strongest.

46min - Cartão amarelo para o The Strongest: Soliz recebe punição por falta em Osvaldo.

46min - The Strongest cobra falta, bola sobra, mas jogador faz falta e leva cartão.

45min - Juiz dá três minutos de prorrogação no Morumbi.

43min - Escobar bate escanteio, Ceni tira e o time boliviano não consegue recuperar a jogada.

42min - Cartão amarelo para o São Paulo: Welligton é punido por falta violenta.

42min - Doulas puxa contra-ataque rápido, passa para Cañete na direita, mas jogador perde o ângulo e perde a bola.

40min - Ganso lança para Osvaldo pela direita, jogador chuta forte, mas a bola não entra e passa perto do gol.

39min - Ganso lança para Osvaldo, mas gaza chega jogada recomeça mais atrás.

38min - São Paulo tenta nova ataque e The Strongest diminui a velocidade na partida.

36min - Alteração no São Paulo: sai Jadson, entra Fabrício.

34min - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL do São Paulo!!! Luis Fabiano marca. Em grande jogada, Cañete puxa o ataque, lança para Ganso pela direita, que acha Luis Fabiano livre de marcação de frente para o gol para marcar o segundo gol do São Paulo.

33min - Alteração no The Strongest: sai Cristaldo e entra Ernesto Cunningham

31min - Cañete tenta enfiada de bola pelo meio, mas defesa tira. Time boliviano tem defesa muito forte na área. São Paulo tenta mais ataques, mas é barrado.

29min - Osvaldo chuta forte de longe, mas bola passa por cima do gol e vai longe.

29min - Cañete tenta chegar à área, mas é marcado por quatro jogadores do time boliviano.

26min - Alteração no São Paulo: sai Aloísio e entra o argentino Cañete.

25min - Osvaldo dribla na lateral, ganha o lance, faz cruzamento para a área, Luis Fabiano chuta, mas goleiro cai e defende. Lance perigoso!

24min - Times trocam a posse de bola no meio de campo.

22min - Lance perigoso! Escobar chega sem defesa pela direita, cruza para Reina, que está de cara para o gol, sozinho. Reina cabeceia no centro do gol e Rogério Ceni defende.

22min - Osvaldo pedala, limpa o lance, mas Cortez perde o tempo da bola e acaba perdendo.

20min - Mais de 31 mil torcedores lotam o Morumbi na noite desta quinta-feira.

19min - The Strongest chega e São Paulo tira a primeira bola de Escobar, mas jogador dá chute muito forte que pega em Rafael Toloi e espirra longe.

18min - Times trocama posse de bola, no Morumbi.

16min - Em primeira nogada, Ganso recupera a bola na saída da linha de fundo, mas lançamento para Luis Fabiano, que está de cara para o gol, é cortado pela zaga.

16min - Alteração no São Paulo: sai Denilson e entra Paulo Henrique Ganso.

15min - Na trave!! Aloísio sai na velocidade, cruza para entrada da área para Jadson, que chuta forte e acerta na trave. Na sobra, Luis Fabiano comete falta e juiz paralisa a jogada.

13min - Osvaldo tenta entrada de bola para Luis Fabiano, mas Mendez tira a bola e atacante do São Paulo não consegue chegar na bola.

12min - São Paulo recupera a bola e sai em contra-ataque com Osvaldo e Aloísio, mas cruzamento não chega certo. Na sobra, defesa adversária recupera.

10min - Luis Fabiano tenta receber a bola, mas defesa chega firme e tira a bola.

9min - Time boliviano chega perto do gol do São Paulo, mas bola passa longe e Rogério Ceni observa.

8min - The Strongest puxa a bola, mas perde e Osvaldo arranca com velocidade pela esquerda, mas cruzamento não chegue. Torcida vibra com desempenho de Osvaldo.

7min - São Paulo tenta sair de linha do meio de campo, mas time boliviano tira a bola e puxa contra-ataque.

6min - Lúcio lança para Luis Fabiano, que puxa com Aloísio e acaba sofrendo o corte.

5min - Depois de falta em Aloísio, São Paulo recomeça jogada, mas não consegue chegar à área adversária.

4min - The Strongest tenta puxar ataque na velocidade, mas Douglas tira a bola.

3min - Osvaldo puxa jogada pela esquerda, lança na área, mas Luis Fabiano cabeceia e manda para fora.

2min - Times trocam a posse de bola e tentam se armar neste segundo tempo empatado.

0min - Começa o segundo tempo entre São Paulo e The Strongest no Morumbi.

PRIMEIRO TEMPO

47min - Juiz apita e é fim de primeiro tempo no Morumbi.

46min - Cartão amarelo para o The Strongest: Carrera recebe cartão depois de carrinho.

46min - São Paulo mostra maior disposição no jogo e tenta armar novos ataques. The Strongest fica mais na defesa neste fim de primeiro tempo.

45min - São Paulo recomeça jogada e times disputam a bola.

42min - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL do São Paulo!!!!! Osvaldo pega a sobra da bola espalmada pelo goleiro depois de chute de Luís Fabiano e manda para o fundo da rede.

41min - The Strongest cruza bola na área, Escobar chuta, bola passa por todo mundo e sobra no pé de Reina que quase marca o segundo para o time boliviano.

39min - Luís Fabino recebe lançamento de Aloísio, sobra com a bola de frente com o gol somente com o goleiro e o marcador atrás, dá toque curto, mas bola não entra e passa apenas perto do gol adversário.

38min - Jadson cobra falta e Reina desvia de cabeça.

36min - Jadson faz lançamento para Luis Fabiano, mas bola chega longa e jogador não domina.

35min - Escobar se choca com Lúcio e fica caído em campo recebendo atendimento.

34min - Escobar cobra escanteio, mas bola é desviada pela defesa. A torcida da casa vaia muito o time adversário, pois o jogador boliviano cobra escanteios com a bola fora da área demarcada.

33min - São Paulo erra passe e The Strongest sai jogando.

32min - The Strongest chega no campo de ataque, mas bola é desviada.

31min - São Paulo se mostra mais perdido em campo do que o adversário e não consegue armar jogadas e chegar ao campo de ataque como no início do jogo.

30min - Denilson faz falta em Reina e Escobar cobra falta.

28min - Douglas faz lançamento pela esquerda e o goleiro Daniel Vaca desvia e manda a bola para escanteio.

27min - Times brigam pela bola no meio de campo, The Strongest ganha e Reina leva a melhor e é desarmado já na área ao São Paulo. Novo escanteio para o time boliviano.

25min - Rogério Ceni chuta na barreira, bola sofre e Rafael Toloi chuta a bola, mas ela passa perto do gol adversário.

24min - Cortez sofre falta por trás e goleiro marca. Chance para o São Paulo com bola parada.

24min - São Paulo chega perto da área adversária, mas perde a bola.

22min - O The Strongest ganha confiança e tenta novo ataque, mas defesa são-paulina tira a bola e São Paulo tenta se reorganizar em campo.

20min - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL do The Strongest!!! Depois de cobrança de escanteio de Escobar, o zagueiro Barrera dá o último toque e a bola entra.

18min - Jadson dá bom passe para Osvaldo, que se enrola e acaba perdendo o domínio da bola. Torcida vibra com a jogada.

18min - São Paulo e The Strongest brigam pela posse de bola no meio de campo. Ambas as equipes marcam forte,

16min - Escobar sai disparado e sofre carrinho de Toloi, cai e pede a falta, mas juiz manda seguir.

15min - The Strongest temchance com bola parada. Escobar cobra falta, mas bola bate na barreira.

14min - São Paulo consegue tirar a bola da área e time boliviano não consegue dar andamento ao ataque.

13min - Osvaldo puxa jogada pela direita, faz lançamento para a área, Aloísio domina, mas zagueiro toca na bola e jogador fica caído na área. Torcida grita muito no Morumbi.

12min - Timeboliviano consegue segurar a bola no meio de campo e fez sequências de bons passas, mas não consegue manter a bola, que sai pela linha lateral.

11min - O The Strongest toca bola no meio de campo, mas é marcado de perto e Lúcio desarma o time adversário.

9min - Hospital gira pela direita, toca a bola mais atrás para Denílson, que chuta forte e a bola passa perto do gol adversário.

8min - Douglas começa a jogar pelo meio de campo e Cortez toca a bola, mas perde a posse de bola e o time boliviano puxa contra-ataque.

7min - Aloísio faz lançamento fechado e perigoso pela esquerda, mas goleiro espalma e bola sobra.

6min - The Strongest cobra escanteio, mas Tolói tira a bola da área e Rogério Ceni recomeça a jogada.

5min - Reina sai em disparada no ataque e recebe a bola, mas Lúcio chega e tira a bola do adversário.

4min - Luís Fabiano é desarmado e perde a bola, mas São Paulo recupera a bola.

3min - São Paulo mantém a posse de bola e o time boliviano fica recuado na defesa.

1min - São Paulo tem primeira chance do jogo com Rogério Ceni em cobrança de falta. Goleiro chuta na lateral esquerda do gol adversário, mas Vaca cai para fazer a defesa.

1min - Cartão amarelo para o The Strongest - Luis Mendéz é punido por falta em Osvaldo.

0min - São Paulo chega ao ataque com Osvaldo, que sofre falta na entrada da área.

0min - Depois de um minuto de silêncio em campo, a bola começa a rolar no Morumbi em partida válida pela Libertadores entre São Paulo e The Strongest. O time boliviano dá o primeiro toque na bola.

SÃO PAULO x THE STRONGEST

SÃO PAULO - Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Rafael Tolói, Cortez, Wellington, Denilson, Jadson, Aloísio, Osvaldo, Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco

THE STRONGEST - Daniel Vaca, Bejarano, Luis Mendez, Barrera, Torrico, Veizaga, Soliz, Chumacero, Sacha Lima, Escobar, Reina. Técnico: Eduardo Villegas

ÁRBITRO - Enrique Cáceres (Paraguai)

LOCAL - Morumbi