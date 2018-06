São Paulo soma seis derrotas em 13 jogos pelo Campeonato Paulista

O São Paulo tem grandes chances de obter uma vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Uma vitória por dois gols de diferença, terça-feira à noite, no Morumbi, diante do São Caetano, garante o time do Morumbi entre os quatro melhores do Estado.

+ Na estreia de Aguirre, São Paulo perde para o São Caetano nas quartas do Paulistão

Mas o desempenho do time em campo é muito ruim. Em 13 jogos pelo Estadual, o time só conseguiu cinco vitórias, dois empates e foi derrotado seis vezes. O ataque fez 12 gols e a defesa foi vazada da mesma forma.

Apenas os rebaixados Santo André e Linense perderam tanto quanto a equipe tricolor. "O desempenho em São Caetano não foi bom, mas ainda dependemos apenas de nossas forças para conseguir a vaga", disse Raí, diretor executivo de futebol.

O peruano Cueva e Rodrigo Caio estão fora do jogo de volta com o São Caetano, pois vão servir as seleções de seus países.

Sidão, recuperado de lesão, pode voltar ao gol no lugar de Jean, que, apesar de boas defesas, falhou no gol da vitória do São Caetano.