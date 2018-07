São Paulo sonha com bom meia para a temporada 2012

SÃO PAULO - Prestes a fazer uma prometida "limpeza" em seu elenco, o São Paulo sonha com um bom meio-campista para assumir o setor criativo do time em 2012. Após esboçar interesse por Montillo, do Cruzeiro, a diretoria mira o meia Maicon, que tem contrato com o Figueirense até junho de 2013.

O jogador está de férias e deixou a negociação nas mãos de seu empresário, Eduardo Uram. Segundo o agente, as conversas com a diretoria do São Paulo ainda estão no início. "Nos últimos dias, não teve avanço. A negociação é tão preliminar que não dá nem para falar".

Eduardo Uram disse que um outro clube paulista também se mostrou interessado em ter Maicon, mas ele preferiu não revelar o nome dessa equipe. O Cruzeiro também estaria de olho no atleta. "Vamos ver nesta semana o que vai acontecer. Ele tem contrato com o Figueirense e ficar lá seria natural. Mas sei que o clube negociaria com os interessados".

Antes de aprofundar a negociação com Maicon, o São Paulo deverá anunciar o volante Fabrício, do Cruzeiro, e o zagueiro Paulo Miranda, do Bahia, nos próximos dias. Eles serão os primeiros reforços para a temporada 2012.